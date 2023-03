Mama Ginekolog komentuje karę od NFZ. Sama ją zapłaci

W środę, 22 marca, Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat w sprawie zakończenia kontroli w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poinformowano w nim, że UCZKiN musi zapłacić karę i ma na to 14 dni. Teraz Mama Ginekolog zabrała głos

Mama Ginekolog komentuje wynik kontroli NFZ w szpitalu, w którym pracuje

Narodowy Fundusz Zdrowia przyjrzał się zwłaszcza sprawie, która dotyczy Mamy Ginekolog, a mianowicie faktu, że była niesłusznie hospitalizowana przez 10 dni, by być blisko swojego dziecka. „Placówka została wezwana do zapłaty ponad 25 tys. zł kary umownej za niesłuszne sprawozdania i rozliczoną hospitalizację. Jednocześnie z uwagi na dotychczasowy brak należytej współpracy ze strony UCZKiN w postępowaniu sprawdzającym, wszczęliśmy regularną kontrolę list oczekujących w tej placówce. UCZKiN nie przekazywał lub opóźniał przekazywanie dokumentacji wymaganej przez kontrolerów NFZ. Mimo zapewnień do tej pory nie udostępnił też ustaleń z prac wewnętrznego zespołu, który został powołany przez władze placówki do zbadania tej sprawy” – informuje NFZ.

Teraz Mama Ginekolog, czyli Nicole Sochacki-Wójcicka odniosła się do sprawy na swoim instagramowym profilu. Zapewniła, że to ona pokryje koszty.

„W związku z komunikatem NFZ z dnia 22.03.2023 r. dotyczącym nałożenia kary finansowej na Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka, mojego pracodawcę, wyrażam żal i jednocześnie zobowiązuje się wpłacić 25 tys. zł, czyli kwotę wymierzonej szpitalowi kary. Kwotę tę wpłacę na należącą do szpitala Fundację UCZKiN, która zajmuje się wsparciem jego rozwoju” – napisała Mama Ginekolog.

Jednocześnie ujawniła, co zdecydował pracodawca wobec niej – dostała naganę. „Z pokorą przyjmuję także naganę otrzymaną od zarządu UCZKiN. Jednocześnie bardzo przepraszam za szum medialny, który powstał wokół mojej osoby i mojego pracodawcy” – dodała.

