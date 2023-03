Fryderyki 2023. Kto otrzymał najwięcej nominacji?

Fryderyki przyznawane są od 1994 roku i to zdecydowanie jedna z najważniejszych nagród w Polsce. Plebiscyt obejmuje bardzo szerokie spektrum gatunków muzycznych, w tym muzykę poważną i jazz. Zwycięzców wyłania Akademia Fonograficzna, która zrzesza ponad 1500 muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i przedstawicieli branży fonograficznej.

Fryderyki 2022 – kto otrzymał statuetkę?

W zeszłym roku największym wygranym okazał się Bartek „Fisz” Waglewski, który odebrał aż trzy statuetki: Autora roku, oraz jako członek Fisz Emade Tworzywo w kategoriach: Zespół Roku oraz Album Roku Alternatywa za „Ballady i protesty”. Także Daria Zawiałow została doceniona. Wokalistka została Artystką roku, a także razem z Michałem Kushem zwyciężyli w kategorii Kompozytor/Kompozytorka/Team kompozytorski. Ralph Kamiński otrzymał dwa Fryderyki: w kategorii Album Roku Piosenka Poetycka i Literacka, drugą – w kategorii Artysta Roku.

Nominowani do Fryderyków 2023

Kategorie obowiązujące podczas wydarzenia ustalane są we wrześniu poprzedzającym galę. W bieżącym roku zostanie nagrodzonych aż 23 artystów. Najwięcej szans na statuetkę ma Rubens. Zaraz za nim pojawił się Dawid Podsiadło i oczywiście sannah. W kilku kategoriach nominowany jest też Mrozu.

Gala tak jak w ubiegłych latach odbędzie się z udziałem publiczności, tym razem w Gliwicach. Zwycięzców poznamy 22 kwietnia 2023 roku. Sprzedaż biletów już wystartowała. Poniżej pełna lista artystów i artystek, które mają szansę na Fryderyka w 2023 roku.

Album roku — Muzyka korzeni





Bastarda & Sutari — „Tamoj”Future Folk — „Future Folk”Karolina Cicha + Sw@da & Spółka — „Sad”Polskie Znaki — „Rzeczy Ostatnie”Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny — „70-lecie Zespołu Pieśni i Tańca »Śląsk« im. Stanisława Hadyny Największe przeboje”



Album roku — Piosenka poetyka i literacka





Aga Zaryan — „Sara”Kwiat Jabłoni — „Wolne serca”Natalia Przybysz — „Zaczynam się od miłości”sanah — „sanah śpiewa Poezyje”



Album roku — Muzyka dziecięca





Centrum Uśmiechu — „Inspektor Ogórek: Czas na zdrowie”Czereśnie — „Czereśnie Pani Marii”Piosenki — „Ziemniaki”Różni wykonawcy — „The Best of Studio Filmów Rysunkowych”Wesoła Lokomotywa — „Zgadywanki rymowanki”



Autor/Autorka/Team autorski roku





Dawid PodsiadłoMrozu/Arek Sitarz/RasmentalismRalph KaminskiRubenssanah



Kompozytor/Kompozytorka/Team kompozytorski roku





Błażej Król/ QuebonafideDawid Podsiadło, Jakub GalińskiHotel Torino (Dominic Buczkowski — Wojtaszeki Patryk Krumór)Ralph Kaminskisanah



Album roku — Jazz





Requiem — „Andrzej Jagodziński”Piotr Wojtasik — „Voices”Rafał Sarnecki — „A View from The Treetop”Tomasz Dąbrowski & The Individual BeingsMarek Napiórkowski feat. AUKSO — „String Theory”Michał Barański — „Masovian Mantra (Polish Jazz vol. 88)”



Artysta roku — Jazz





EABSMarek Napiórkowski Michał BarańskiPiotr WojtasikTomasz Dąbrowski



Debiut roku — Jazz





Amalia UmedaAndrzej GondekAnna JopekMarcel BalińskiMary Rumi



Muzyka filmowa, teatralna, ilustacyjna





Hania Rani — „Venice — Infinitely Avantgrade”Muzyka z filmu „Johnny”Kamil Holden Kryszak — „Piosenki o miłości”Marek Napiórkowski — „Bejbis”Paweł Mykietyn — „IO”



Najlepsze nagranie koncertowe





Dawid Podsiadło — „Leśna muzyka”MIUOSH x Zespół „Śląsk” — „Pieśni współczesne — Live at Cavatina Hall”Urbański Orkiestra — „Tribute to Krzysztof Krawczyk. Urbański Orkiestra i Goście”



Najlepsze nowe wykonanie





Albo Inaczej feat. Kaśka Sochacka — „Ostatnia prosta”Kwiat Jabłoni — „Nie, nie, nie”Rita Pax — „Gdybyś kochał, hej!”Tomasz Organek — „La Canzone del Ciuccio”Tribbs — „Ostatni raz zatańczysz ze mną”



Teledysk roku



Brodka za teledysk „Sadza” (Brodka)Nastazja Gonera za teledysk „Laura” (Daria Zawiałow, Sokół)Filip Załuska za teledysk „To co masz Ty!” (Dawid Podsiadło)Michał Pańszczyk za teledysk „Nic dwa razy (W. Szymborska)” (sanah)Michał Radziejewski za teledysk „Piękni ludzie” (Sobel)



Zespół/ Projekt artystyczny roku





Julia Rocka i KukonMęskie Granie Orkiestra 2021Miuosh x Zespół „Sląsk”RiversideT.Love



Artysta roku





Dawid PodsiadłoMrozuRalph KaminskiRubensVito Bambino



Artystka roku





Agnieszka ChylińskaBrodkaKaśka SochackaNatalia Szroedersanah



Album roku — Metal





Behemoth — „Opvs Contra Natvram”Black River — „Generation aXe”Depicated — „Cancer Culture”Luxtorpeda — „Omega”Nocny Kochanek — „O jeden most za daleko”



Album roku — Blues





Jagoda Kret — „O samym braku stabilności”Kraków Street Band — „Czekanie”Maciej Kręc — „Brothers & Friends”Maja Kleszcz — „B.L. ues”Śląska Grupa Bluesowa — „Tu i teraz”



Fonograficzny debiut roku





Ania LeonJakub SkorupaRubensSara JamesZALIA



Utwór roku





Brodka — „Sadza”Dawid Podsiadło — „mori”IGNACY — „Czekam na znak”Mrozu feat. Vito Bambino — „Za daleko”Rubens — „Wszystko OK?”



Album roku — Rock





Agnieszka Chylińska — „Never Ending Sorry”Dezerter — „1986. Co będzie jutro?”Pita Pax — „Piękno. Tribute To Breakout”T.Love — „Hau Hau!”Voo Voo — „Premiera”



Album roku — Hip Hop





1988 —„Ruleta”Miły ATZ — „Roller”Pezet — „Muzyka komercyjna”Smolasty — „Almost Goat”Szczyl, Magiera — „8171”



Album roku — Indie Pop





IGO — „Igo”Mitch & Mitch con il loro Gruppo Eterofonico — „Amore assoluto per Ennio”Ralph Kaminski — „Bal u Rafała”Rubens — „Piosenki, których nikt nie chciał”Sorry Boys — „Renesans”



Album roku — Pop





Dawid Podsiadło — „Lata dwudzieste”Doda — „Aquaria”Mrozu — „Złote bloki”Natalia Szroeder — „Pogłos Suplement”sanah — „Uczta”Czytaj też:

