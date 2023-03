Dorota Gardias zapozowała nago. „Nigdy wcześniej nie miałam tak odważnego zdjęcia”

Dorota Gardias jest bardzo aktywna w social mediach, a na swoim instagramowym profilu regularnie publikuje zdjęcia i nagrania. Utrzymuje też stały kontakt z fanami, zwracając się do nich bezpośrednio w swoich postach czy na InstaStory. Tym razem pogodynka pochwaliła się zdjęciem z nietypowej sesji. Miała okazję wcielić się w boginię i zapozowała całkiem nago!

Dorota Gardias zapozowała nago

Dorota Gardias wrzuciła na Instagram nagranie swojego zdjęcia, które można podziwiać w warszawskiej Hali Koszyki. Fotografia trafiła na wystawę „Przedwieczne” autorstwa Portrety Ławrynowicza. To właśnie w tej sesji Dorota Gardias wcieliła się w boginię NIntu – jak sama napisała – „pramatkę wszystkich bogów, prawdopodobnie jedną z najstarszych czczonych przez ludzkość bogiń w historii świata”.

„Nigdy wcześniej nie miałam tak odważnego zdjęcia. I mimo faktu, że stresowałam się niesłychanie, byłam obwieszona niezliczonymi łańcuszkami a na głowie dźwigałam gigantyczny wieniec to muszę przyznać, ze czułam się wspaniale. Silna, dumna, niepokonana. Taki właśnie były bohaterki wystawy „Przedwieczne”, której jestem twarzą! Pyszne, wszechwładne, kapryśne. Boginie wzbudzające cześć, uwielbienie, trwogę i miłość. Otoczone alabastrem, lapis lazuli i diamentami pod dachami z hebanu i złota. Ta wystawa to hołd oddany kobiecie. To przypomnienie, że kiedyś pierwiastek kobiecy był pierwiastkiem boskim. Na tym pysznym zdjęciu z ekscytacją wcieliłam się w babilońska boginię Nintu” – napisała Dorota Gardias.

Fani nie kryją swojego zachwytu i w komentarzach komplementują Dorotę Gardias. „Przepiękne zdjęcie”, „Przepiękna Dorota”, „Super. Jeżeli masz zmysłowe ciało, dlaczego go nie pokazać? Oczywiście nie wulgarnie, tylko z gustem, jak w tym przypadku”., „Perfekcyjne zdjęcia, w końcu idealna modelka”, „Zjawiskowo piękna”, „Pięknie pani wygląda”, „Piękna fotografia! Udało się wyeksponować wszystko to, co jest w kobiecie najpiękniejsze i pomyśleć, że tyle można odsłonić, lecz jednocześnie nie przekroczyć przy tym granicy dobrego smaku” – piszą oczarowani fani.

Zobaczcie zdjęcia Doroty Gardias w naszej galerii!

