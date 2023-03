Nicole Scherzinger chwali się figurą w bikini. Jak zmieniła się od czasu The Pussycat dolls?

Nicole Scherzinger ma 44 lata, a światową sławę zyskała dzięki występom w zespole The Pussycat dolls. Choć już od dawna nie nagrała nowego utworu, to jednak wciąż nie może narzekać na brak zainteresowania, które potrafi wykorzystywać. Nicole Scherzinger jest też stale obecna w mediach za sprawą swojej roli jurorki w „The X Factor”. Gwiazda podsyca też uwagę na swoim profilu na Instagramie, gdzie regularnie publikuje zdjęcia i nagrania. Tym razem pochwaliła się kadrami z wakacji z młodszym o 7 lat ukochanym, Thomem Evansem.

Nicole Scherzinger chwali się figurą w bikini

Nicole Scherzinger i Thom Evans spędzili urlop w Australii. Parze towarzyszyli znajomi, a na opublikowanych zdjęciach oraz nagraniach wideo widać, że wszyscy świetnie się bawili. Nicole Scherzinger szczególnie lubiła prezentować swoje ciało w bikini. Widać, że wokalistka jest dumna ze swojej figury, którą eksponowała w różnych pozach.

Nie da się ukryć, że Nicole Scherzinger niemal nie zmieniła się od początków kariery. Dla gwiazdy czas niemal stanął w miejscu. Zobaczcie sami, przeglądając galerię zdjęć.

Nicole Scherzinger do tej pory nie zdecydowała się na założenie rodziny. Nigdy nie wyszła też za mąż. Przez kilka lat była związana z Lewisem Hamiltonem, z którym tworzyła burzliwą relację. Ostatecznie para rozstała się w 2015 roku. Nicole Scherzinger nie kryła swoich uczuć. – Jestem zdruzgotana, że nam nie wyszło. To była najtrudniejsza decyzja, jaką musieliśmy podjąć, ale podjęliśmy ją razem. Kocham Lewisa i wiem, że on mnie też kocha. Życzymy sobie szczęścia i wszystkiego najlepszego – mówiła wokalistka w „The Sun” po rozstaniu.

Teraz artystka jest szczęśliwa u boku Thoma i buduje wymarzony dom na Hawajach. – Niedawno kupiłam działkę na Hawajach, którą pokazałam moim dziadkom i rodzicom – byli zachwyceni. Płakałam oglądając różne zdjęcia i filmiki, myśląc, że mogę tylko o tym pomarzyć. Teraz zbuduje swój dom marzeń, którym będę mogła dzielić się ze swoją rodziną. To wiele dla mnie znaczy – powiedziała Nicole Scherzinger w „The Times”.

