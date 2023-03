Żona Bruce'a Willisa opisała 14. rocznicę ślubu z aktorem. „Przy zmianach mózgu jest to niemożliwe”

Emma Heming Willis coraz bardziej otwiera się w mediach społecznościowych na temat choroby Bruce'a Willisa. Przy okazji 68. urodzin aktora była modelka ujawniła, jak sobie radzi z chorobą męża. Przyznała, że nie jest jej łatwo, codziennie płacze. Kilka dni po tym, jak świętowała urodziny Bruce'a, nadeszła 14. rocznica ich ślubu. Emma Heming Willis zdradziła, jak wyglądał ten dzień.

Żona Bruce'a Willisa opisała 14. rocznicę ślubu z aktorem

W dniu 14. rocznicy ślubu z Brucem Willisem Emma Heming Willis opublikowała zdjęcie bukietu kwiatów i dodała poruszający post. Szybko wyszło na jaw, że kwiatów nie dostała od swojego męża, a od przyjaciółki. Okazuje się, że Bruce nie jest już świadomy, jakie święto przypadło na daną chwilę.

„Dziś mija 14 lat od ślubu z największą miłością mojego życia. Obudziłam się wzruszona, ale moje myśli wciąż wracały do wczorajszego aktu dobroci innej osoby, którym chciałam się podzielić, ponieważ mnie zainspirował. (...) Wspomniałam przyjaciółce, że jutro jest nasza rocznica. Tego samego dnia dostałam wiadomość od niej, że zostawiła „coś” pod moimi drzwiami. To był ten słodki bukiet kwiatów z notatką, która zawierała między innymi słowa „Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy ślubu”. To sprawiło, że pomyślałam o tym, jak trudne mogą być tego rodzaju „specjalne okazje” dla opiekunów. Zwykle druga połówka uwzględniłaby ten dzień, a przy zmianach mózgu jest to zwyczajnie niemożliwe. O to mi chodzi. Jeśli znasz kogoś, kto opiekuje się kimś, nie pytaj, co możesz zrobić, po prostu to zrób. Ten przypadkowy akt dobroci zostanie ze mną na długo” – napisała Emma Heming Willis.

Żona Bruce'a Willisa opublikowała też nagranie z odnowienia przysięgi małżeńskiej. W opisie przyznała, że zrobili to z okazji 10. rocznicy ślubu i obecnie bardzo się z tego cieszy. Podkreśliła, że zawsze warto celebrować wyjątkowe chwile z bliskimi.

”W naszą 10. rocznicę ślubu postanowiliśmy odnowić naszą przysięgę małżeńską w tym samym miejscu, w którym powiedzieliśmy sobie „tak” w 2009 roku. Jestem bardzo szczęśliwa, że to zrobiliśmy. Wykorzystaj każdą okazję, aby zjednoczyć się i świętować z rodziną i przyjaciółmi. To są chwile i piękne wspomnienia, które można zatrzymać na całe życie. I możemy zachować te wspomnienia bezpieczne i żywe dla tych, którzy mogą nie być w stanie” – napisała Emma Heming Willis.

Przypomnijmy, że Bruce Willis cierpi na otępienie czołowo-skroniowe, na które nie ma żadnego lekarstwa. Choroba początkowo objawiała się afazją, a obecnie postępuje i aktor przestaje rozpoznawać twarze bliskich osób.

