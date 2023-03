Izabela Kuna zachwyca figurą. Pokazała odważne nagranie

Izabela Kuna opublikowała kolejne wspomnienia z wakacji. Gwiazda pochwaliła się modnymi strojami kąpielowymi i szerokim uśmiechem. Gdzie odpoczywała aktorka?

Izabela Kuna zachwyca w letniej formie

Iza Kuna od dawna jest ikoną stylu. Aktorka, która niedawno wystąpiła w takich produkcjach jak „Teściowie” czy „Lepszej połowie”. Dodatkowo pojawiła się w m.in. dwóch serialach Netfliksa „Sexify” i „Gry rodzinne”. Często też pojawia się na deskach teatru.

Gwiazda jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie relacjonuje nowe projekty, próby, hobby i pasje. Izabela Kuna regularnie praktykuje jogę i poole dance, a także biega, co jednak robi tylko dla utrzymania formy.

– Biegam, ale cały czas myślę o jedzeniu. Co zrobię na kolację, na obiad. Ja się do tego nie nadaję, wolę nie jeść przez trzy dni, niż wyciskać na siłowni. Chociaż nie powiem, fajnie jest dobrze wyglądać. Ale dla mnie sport nie jest przyjemny. Ćwiczę, bo muszę. A najprzyjemniejsza chwila to ta, kiedy stamtąd wychodzę – powiedziała redakcji „Grazi”

Kuna opublikowała odważne nagranie

Izabela Kuna jakiś czas temu dokładnie relacjonowała swoje wakacje. Wybrała się do Hiszpanii, a dokładniej do Andaluzji. Artystka nie tylko opowiadała na bieżąco, ale też postanowiła dokładnie powspominać urlop. Kuba opublikowała rolkę, na której chwali się różnymi strojami kąpielowymi.

„Wspomnienia kostiumów” – napisała. Później Izabela Kuna w swoim stylu zażartowała: For English Press One. Chwilę później dodała ten sam opis, ale po angielsku: Bikini memories. Trzeba przyznać, że celebrytka zachwyca nie tylko stylem, ale także sylwetką. Fani kryli zachwytu nad formą i prezencją aktorki.

