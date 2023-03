„Big Brother”. Uczestniczka pokazała, jak dziś wygląda dom „Wielkiego brata”. „Ruina”

Justyna Żak występowała w programie „Big Brother” w 2019 roku. Teraz wzięło ją na wspomnienia i razem ze swoim chłopakiem postanowiła odwiedzić willę, w której mieszkała przez kilka tygodni jako uczestniczka show. To, co zastała na miejscu, ją zszokowało. Okazało się bowiem, że dom z „Big Brothera” w zaledwie 4 lata zamienił się w ruinę.

Uczestniczka pokazała, jak dziś wygląda dom „Wielkiego brata”

Justyna Żak nagrała swoją wyprawę do domu „Wielkiego brata” i wrzuciła ją na swój profil na TikToku. Zwiedzanie zaczęła od ogrodu, który kiedyś zachwycał – znajdował się w nim basen i staw, a także oryginalna roślinność. Teraz teren pokryły wysokie trawy, a woda w obu zbiornikach zzieleniała. Z pomostu natomiast usunięto drewniane panele, tak samo jak i ze schodów.

– Nie wierzę w to, jaka ruina! Czemu to wszystko jest tak obskubane, nawet drewno zdarte ze schodów, co tutaj się wydarzyło? – zastanawiała się wyraźnie zszokowana Justyna Żak.

Uczestniczka show wraz z chłopakiem weszła do środka willi, gdzie nie brakowało kolejnych zaskoczeń – we wnętrzu nie ma już żadnych mebli, ściany są zniszczone, obdrapane, a także pomazane napisami. Justyna Żak nie kryła żalu i rozczarowania. Wprost przyznała, że to miejsce wiąże się dla niej z licznymi wspomnieniami.

– Tu jest antresola, w tej łazience braliśmy kąpiel. Nasza sypialnia, w kąciku było moje łóżko. Ktoś tu squotował, jakieś legowiska po ludziach zostały (…) Masa wspomnień wiąże się dla mnie z tym miejscem. Tak mi przykro, że ono tak dziś wygląda – mówiła Justyna Żak.

Faktycznie, to w jakim tempie dom został doprowadzony do takiego stanu, zaskakuje. Nie wiadomo, do kogo obecnie należy budynek, ale ewidentnie został porzucony. Zobaczcie galerię zdjęć.

