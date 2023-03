Rodzina Rozenek-Majdan jest na diecie wegetariańskiej. Także jej trzyletni syn

Małgorzata Rozenek-Majdan słynie z aktywności w mediach społecznościowych. Gwiazda chętnie relacjonuje wszystkie nowe projekty, pracę na planie Dzień Dobry TVN, a także chwile spędzone z rodziną. Rozenek-Majdan aktywnie działa na rzecz poszerzenia dostępu do in vitro.

Małgorzata Rozenek-Majdan ma trzech synów: 17-letniego Stanisława i 12-letniego Tadeusza, których ojcem jest aktor Jacek Rozenek, natomiast najmłodsza z pociech celebrytki Henryk jest owocem związku ze sportowcem Radosławem Majdanem.

Rodzina Rozenek-Majdan jest na diecie wegetariańskiej

Prowadzące Dzień Dobry TVN jest bardzo otwarta i chętnie opowiada o swojej rodzinie. Tym razem w rozmowie z redakacją Plejady przyznała, że zarówno ona, jej synowie jak i obecny mąż są na diecie wegetariańskiej. Ten styl życia był pomysłem najstarszej latorośli celebrytki.

— Wszystko zaczęło się od tego, że Staś, wtedy ok. 11-letni, po prostu wrócił ze szkoły z takim pomysłem, że on nie chce jeść mięsa ze względów ideologicznych, szkoda mu zwierząt, oglądał dokumenty, a to młode pokolenie jest pokoleniem bardzo mocno ekologicznie rozbudzonym. Uważaliśmy, że to jest świetny pomysł, a prowadzenie domu, który ma dwa rodzaje kuchni, jest trudne, a i tak nasza logistyka jest dość wymagająca, więc pomyśleliśmy sobie, że to dobra okazja, aby przestać jeść mięso – wyznała.

W dalszej części rozmowy opowiedziała też, jak zareagował na to Radosław Majdan, który do tej pory nigdy nie był na diecie bezmięsnej. – Ja już wcześniej nie jadłam mięsa, miałam powroty w trakcie ciąż, później znowu je odstawiałam. Tak naprawdę to była największa rewolucja dla Radosława, który nagle został postawiony przed faktem dokonanym, ale świetnie się z tym czuje i sam powiedział, że teraz nie wyobraża sobie powrotu do kuchni mięsnej – opowiadała Rozenek-Majdan.

Syn Rozenek-Majdan od urodzenia nie je mięsa. Co na to lekarze?

Kiedy na świat przyszedł najmłodszy z synów gwiazdy, cała rodzina była już na diecie wegetariańskiej. Rozenek-Majdan zdradziła, że chłopiec nie je mięsa od urodzenia. — Najlepsze jest to, że nasz Henryk, który od urodzenia nie je mięsa, źle znosi też laktozę, więc nie je też normalnego nabiału i jest na diecie kompletnie roślinnej, czasami z dodatkiem ryb – powiedziała. Prowadząca Dzień Dobry TVN zaznaczyła, że nie wpływa to jego rozwój. – W swojej siatce centylowej ma bardzo dobre wyniki, pediatra twierdzi, że to jest idealnie, modelowo rozwijające się dziecko – podkreśliła.

Małgorzata Rozenek-Majdan dodała też, że jej cała rodzina nie tylko czuje się lepiej, ale też ma lepsze wyniki. Rodzice prezenterki idąc za jej przykładem także przeszli na wegetarianizm.

