W „Barwach szczęścia” Kasia odkrywa, że przyjaciółka okłamuje swoich inwestorów

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w nowym odcinku?

Iza odwiedza Kasię i pokazuje jej zdjęcie z budowy apartamentów na Sycylii, które dostała od Anity. Sadowska odkrywa, że jej "przyjaciółka" prawdopodobnie oszukuje swoich inwestorów.

Kępski kolejny raz zwierza się Oliwce ze swoich problemów podczas przyjacielskiego lunchu. Wcześniej Tomasza odwiedza w hotelu Grażyna i prosi byłego ukochanego, by teraz w końcu zbliżył do Wiktora i był obecny w życiu syna.

Bogusia próbuje przekonać Damiana, by zabronił córce pomieszkiwania w "melinie", a także sama zagląda do wnuczki, by ją skontrolować. Luiza wyznaje później Aro, że nie ufa babci. Wkrótce młodych odwiedza Weronika wraz z odnalezioną przez nią właścicielką psa – Tosią.

„Barwy szczęścia” – kiedy emisja?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

