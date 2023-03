Jakub Rzeźniczak zaatakowany przez internautów. Oskarżają go o zdradę partnerki w ciąży

Jakub Rzeźniczak od pół roku jest szczęśliwym mężem Pauliny Nowickiej. Para regularnie publikuje zdjęcia na Instagramie i chwali się swoim szczęściem. Internautom to się nie podoba głównie ze względu na fakt, że wciąż trwa żałoba po zmarłym synku Jakuba Rzeźniczaka i Magdaleny Stępień. Za każdym razem gdy piłkarz publikuje nowe zdjęcia z żoną, internauci ostro go atakują. Tym razem oskarżają go o zdradę partnerki w ciąży.

Jakub Rzeźniczak zaatakowany przez internautów

Jakub Rzeźniczak i jego żona Paulina postanowili zrobić sobie romantyczno-seksowną fotkę na Instagram. Zapozowali półnago, tuląc się do siebie na sofie.

„Lubimy być razem. Czy zdjęcie jest kontrowersyjne? Dla nas nie. Znaleźliśmy podobne na instagramie, bardzo nam się spodobało i postanowiliśmy zrobić podobne, dodatkowo świetnie się bawimy przy tworzeniu treści na social media. Czy komuś dzieje się krzywda? Dobrego dnia dla wszystkich” – czytamy w opisie do zdjęcia, które pojawiło się zarówno na profilu Jakuba, jak i Pauliny.

Zdjęcie wywołało ogromne emocje. Jedna z internautek postanowiła bowiem ostro je skomentować. „Do momentu aż zajdziesz w ciążę” – napisała, odnosząc się do doniesień, jakoby piłkarz porzucił ciężarną Magdalenę Stępień dla Pauliny. Jakub Rzeźniczak szybko zareagował.

„Kolejna. Od poprzedniej partnerki odszedłem nie z powodu ciąży. Ludzie się rozstają w różnych okolicznościach. Nie zdradziłem. Łyka pani kłamstwa bardzo szybko” – napisał.

Pod tym postem pojawiło się wiele komentarzy, aż w końcu głos zabrała także żona piłkarza. „To chyba nie jest twoja sprawa.”..– napisała Paulina Rzeźniczak.

Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień rozstali się pod koniec ciąży modelki. Para nigdy nie zabrała głosu w sprawie swojego rozstania, ale Magdalena Stępień nie ukrywała, że było to dla niej traumatyczne przeżycie.

„Jestem w połogu. Mam totalny rollercoaster w głowie. Portale publikują zdjęcia Kuby z nową partnerką. Chciałabym mówić o końcówce ciąży i porodzie, że to był piękny czas. Ale nie był. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że on tak szybko wszedł w nową relację. Staram się z tym walczyć, ale nie jest lekko. Nie chcę też litości”. (...) Jest mi przykro, że kobieta kobiecie potrafi zrobić takie świństwo. Ja bym nie mogła spać, wiedząc, że podczas gdy ja miło spędzam czas z mężczyzną, matka jego dziecka leży z noworodkiem sama w domu w czasie połogu. Nie mieści mi się to w głowie, jak można tak potraktować kobietę w ciąży„ – mówiła Magdalena Stępień w 2021 roku w rozmowie z Plejadą.

