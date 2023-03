Krzysztof Skiba już po rozwodzie. Wydał oświadczenie i ogłosił: „Jestem wolnym człowiekiem”

Ostatnio Krzysztof Skiba znów stał się bohaterem medialnych doniesień. Nie stało się tak za sprawą jego twórczości, a życia prywatnego. Muzyk postanowił bowiem pochwalić się nowym związkiem z 26 lat młodszą Karoliną. Od tego czasu para regularnie pojawia się na czołówkach serwisów internetowych za sprawą swoich opowieści o związku i uczuciu, które ich połączyło. Tym razem z kolei Krzysztof Skiba postanowił ogłosić światu, że właśnie rozwiódł się z żoną Renatą. Tworzył z nią małżeństwo przez 30 lat!

Krzysztof Skiba już po rozwodzie. Wydał oświadczenie

Krzysztof i Renata Skibowie rozwiedli się już na pierwszej rozprawie. Wokalista nie kryje swojej radości. „Dziś w Sądzie Okręgowy w Gdańsku (Wydział ds. rodzinnych) uzyskałem rozwód za porozumieniem stron i bez orzekania o winie. Dziękuję Mecenasowi Krzysztofowi Dudkowi za sprawne i profesjonalne poprowadzenie mojej sprawy. Karolina i ja jesteśmy szczęśliwi” – napisał na swoim instagramowym profilu.

instagram

Tuż po rozprawie rozwodowej Krzysztof Skiba rozmawiał z „Faktem”. Przyznał, że wszystko poszło po jego myśli. – Jestem bardzo zadowolony z takiego obrotu sprawy. Jestem już wolnym człowiekiem – powiedział. Komentarza udzielił też jego pełnomocnik, Krzysztof Dudek. – Dzisiaj zakończyliśmy postępowanie w sprawie o rozwód. Rozwód jest orzeczony z zaniechaniem orzekania o winie, także strony doszły do porozumienia i rozstały się w zgodzie. Tyle mamy do powiedzenia na ten temat – powiedział.

Jakiś czas przed rozwodem Krzysztof Skiba nie ukrywał, że martwi się, że na jednej rozprawie się nie zakończy. W rozmowie z „Faktem” mówił, że spiera się z żoną o majątek. – Mediacje nie przyniosły efektów, bo są różnice zdań dotyczące majątku i jak zawsze te sprawy są najtrudniejsze. Ale obie strony już dojrzały do rozwodu i dążą do niego. Nie mam praktyki rozwodowej i trudno mi powiedzieć, jak to będzie. Być może będzie musiał jeszcze jakiś inny mediator wkroczyć – powiedział wokalista.

Czytaj też:

Grabowski zniesmaczony słowami Skiby. „Skąd wie co robię w pokoju?”Czytaj też:

Skiba nie musi przepraszać. „To już trzeci proces wygrany z TVP”