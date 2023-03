Alicja Bachleda-Curuś pokazała zdjęcie syna z oscarowej gali. Nie ukrywa dumy

Za nami 95. gala rozdania Oscarów. Nie tylko zwycięzcy wywołali duże emocje, ale także to, co działo się na scenie i za kulisami. Głośno było o Jimmym Kimmelu, który wprowadził osiołka na galę, wywołując tym samym niemałe oburzenie internautów i organizacji PETA. Łzy wzruszenia wywołał za to John Travolta, który wspominał zmarłe aktorki-przyjaciółki, wszyscy przyglądali się pięknym kreacjom, a także nie mogli oderwać oczu od Colina Farrella, który pojawił się na gali z synem. Był to salonowy debiut Henry'ego Tadeusza, a jego dumna mama, Alicja Bachleda-Curuś pochwaliła się tym na Instagramie.

Alicja Bachleda-Curuś pokazała zdjęcie syna z oscarowej gali

Pojawienie się Colina Farrella z 13-letnim synem Henrym Tadeuszem wywołało niemałe emocje. Głównie ze względu na fakt, że w ten sposób jego rodzice po raz pierwszy zgodzili się na ujawnienie jego wizerunku. Do tej pory Alicja Bachleda-Curuś, która jest aktywna na Instagramie, ukrywała twarz swojej pociechy. Na Oscarach Henry Tadeusz nie tylko chętnie pozował do zdjęć, ale i udzielał wywiadów.

Alicja Bachleda-Curuś nie ukrywa dumy z syna. Na swój instagramowy profil wrzuciła jego zdjęcie, które zrobił mu Colin Farrell.

„Co za wyjątkowa noc! Jestem bardzo dumna z młodego mężczyzny, którym się stał (zbyt szybko!)” – napisała Alicja Bachleda-Curuś w opisie do fotografii i dodała kilka hashtagów – dumna mama, dumny tata, Oscary.

W komentarzach internauci zachwycają się Henrym Tadeuszem. Zwracają uwagę, że odziedziczył urodę po swojej mamie, a niektórzy zauważyli podobieństwo do innego niż Colin Farrell hollywoodzkiego gwiazdora.

„Tadeusz zdecydowanie ma urodę po mamie!”, „Rośnie piękny mężczyzna. Wygląda jak młody Leonardo DiCaprio”, „Cała mama!”, „Przystojniak”, „Podobieństwo niesamowite z mamą. Bardzo fajny chłopak”, „Piękny syn! Bardzo podobny do pięknej mamy!” – komentują fani.

