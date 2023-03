Zwyciężczyni „Top Model” w ciąży! Olga Kaczyńska pokazała brzuszek i zdradziła płeć

„Top Model” od lat przyciąga tłumy widzów przed ekrany stacji TVN. Mimo że zwykle zwycięzcy nie robią kariery na światowych wybiegach i szybko rezygnują z modelingu na rzecz innych zawodów, to jednak chętnych do udziału w programie nie brakuje. Za nami już jedenaście edycji i możemy spodziewać się, że jesienią wystartuje już dwunasta. Tymczasem zwyciężczyni 2. edycji, Olga Kaczyńska, właśnie ogłosiła, że będzie mamą!

Zwyciężczyni „Top Model” w ciąży!

Olga Kaczyńska pochwaliła się radosną nowiną na swoim instagramowym profilu. Była modelka wrzuciła nowe zdjęcia, na których czule obejmuje niewielkich rozmiarów ciążowy brzuszek. Z opisu wynika, że właśnie mija połowa ciąży.

„Po prostu nas troje” – napisała Olga Kaczyńska w opisie do zdjęcia i dodała kilka hashtagów – dziecko na pokładzie, 23/40 – co może oznaczać, że jest w 23. tygodniu ciąży. Olga Kaczyńska zdradziła też płeć – wraz z mężem spodziewa się narodzin córki – to dziewczynka – głosi kolejny hashtag.

W komentarzach posypały się gratulacje od fanów, którzy nie ukrywają radości.

instagram

Olga Kaczyńska już dawno porzuciła modeling na rzecz studiów medycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. To właśnie tam poznała swojego męża Łukasza Samolińskiego, doktoranta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który w latach 2018-2020 był Marszałkiem Uczelnianego Parlamentu Studentów, i zaręczyła się z nim w 2019 roku na Kubie. Dwa lata później para postanowiła wziąć ślub. „Państwo Samolińscy – najszczęśliwsi na całym świecie” – napisała wtedy Kaczyńska na Instagramie. Była modelka chętnie pokazuje zdjęcia z ukochanym na swoim Instagramie. Wcześniej Olga Kaczyńska była związana z Mateuszem „Góralem” Jarzębiakiem, innym uczestnikiem „Top Model”. Para rozstała się w 2015 roku.

