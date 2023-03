Oscary 2023. Syn Colina Farrella i Alicji Bachledy-Curuś na gali. Aktorka komentuje

Za nami 95. gala rozdania Oscarów. Na dywanie w szampańskim kolorze pojawił się tłum gwiazd. Wśród nich można było zobaczyć m.in. Colina Farrella, który pierwszy raz został nominowany do Oscara. W tym wyjątkowym wydarzeniu towarzyszył mu 13-letni syn Henry Tadeusz, który przy okazji zaliczył swój salonowy debiut. Alicja Bachleda-Curuś zabrała w tej sprawie głos.

Oscary 2023. Syn Colina Farrella i Alicji Bachledy-Curuś na gali

Henry Tadeusz i Colin Farrell brylowali na oscarowej gali. Pojawienie się 13-latka wywołało niemałe emocje, a dziennikarze natychmiast ruszyli, by robić z nim wywiady. Pytali m.in., czy Coli Farrell jest surowym ojcem i prosili, by zdradził jakieś sekrety, dotyczące Colina, a nigdy wcześniej nieujawnione. Henry Tadeusz doskonale radził sobie przed kamerami i nawet zaprezentował aktorski talent.

Alicja Bachleda-Curuś rozmawiała z korespondentem RMF FM, nie odrywając wzroku od telewizora i nie kryjąc dumy ze swojego syna. — Przepraszam, mam dość osobisty stosunek do tego wieczoru. Mój syn jest na gali – powiedziała.

Nie ukrywała jednak, że jest jej przykro, że Oscar nie trafił w ręce jej byłego partnera. – Oczywiście, że szkoda, ale myślę, że to ogromne wyróżnienie, żeby być w tym gronie. Wiedzieliśmy troszkę, że film niemiecki jest wyjątkowy w tym roku, natomiast co się odwlecze, to nie uciecze – powiedziała.

Aktorka oceniała też przegraną polskiego filmu „IO” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. – Szkoda i Jerzego Skolimowskiego, i samego filmu. Myślę, że pan Jerzy kieruje się priorytetami artystycznymi, więc myślę, że wierzy, że to nie ostatni moment – dodała.

Już przed oscarową galą Alicja Bachleda-Curuś wprost okazała ogromną radość z nominacji Colina Farrella do Oscara. Na swoim instagramowym profilu pokazała wtedy wideo.

Czytaj też:

Oscary 2023. Hugh Grant nie popisał się na gali. Był opryskliwy i... porównał się do mosznyCzytaj też:

Film o Nawalnym z Oscarem. Jego żona wygłosiła wzruszające przemówienie