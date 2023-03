Oscary 2023. Hugh Grant nie popisał się na gali. Był opryskliwy i... porównał się do moszny

Za nami 95. gala rozdania Oscarów. Emocje wzbudziły nie tylko nominowani i zwycięzcy, ale także to, co działo się za kulisami i na scenie. Głośno było o pojawieniu się Colina Farrella w towarzystwie syna, czy skandalu, który wywołał Jimmy Kimmel, wprowadzając na scenę przerażonego osiołka. Mówiło się też o zachowaniu Lady Gagi, która uratowała fotoreportera. Duży rozgłos zdobyło też zachowanie Hugh Granta.

Oscary 2023. Hugh Grant nie popisał się na gali

Hugh Grant przed galą udzielił wywiadu Ashley Graham, która przepytywała gwiazdy dla stacji ABC tuż przed wejściem do Dolby Theatre. Modelka pytała m.in. o kreacje. Hugh Granta spytała również, za kogo trzyma kciuki oraz by opowiedział o swojej roli w filmie „Glass Onion”. Hugh Grant nie był jednak zbyt rozmowny. Gdy modelka spytała go o garnitur, odpowiedział:

– Po prostu mój garnitur. (...) Nie pamiętam mojego krawca – odparł. Gdy padło pytanie o film, też udzielił wyjątkowo krótkiej odpowiedzi. – Ledwo w nim jestem. Jestem w nim przez około trzy sekundy – powiedział. Dodał też, że za nikogo nie trzyma kciuków.

Krótkie odpowiedzi aktora wywołały oburzenie widzów. Uznali, że Hugh Grant był niemiły i opryskliwy w stosunku do Ashley Graham.

„Ashley Graham zasługuje na honorowego Oscara za to, że zniosła Hugh Granta. Nie pojawiaj się na czerwonym dywanie, jeśli nie chcesz rozmawiać o Oscarach”, „Hugh Grant jest po prostu palantem. Był taki niegrzeczny dla Ashley Graham podczas wywiadu na czerwonym dywanie”, „Czy Hugh Grant starał się udzielić możliwie najgorszego wywiadu?”, „Nie podoba mi się to, jest niegrzeczny i znacznie utrudnia jej pracę” – komentują internauci.

To jednak nie był koniec dziwnych zachowań Hugh Granta. Aktor sypał tez niewybrednymi żartami, gdy pojawił się u boku Andie MacDowell na scenie, by wręczyć jedną z nagród. Wtedy powiedział:

– Jesteśmy tu m.in., by zwiększyć świadomość tego, jak ważne jest, by używać dobrego kremu nawilżającego i kremu z filtrem. Andie używa go codziennie i wygląda olśniewająco, ja nie robię tego wcale i wyglądam jak moszna.

