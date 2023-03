Oscary 2023. Henry Tadeusz został zapytany, jakim ojcem jest Colin Farrell. Odpowiedź na miarę syna aktora

Za nami 95. rozdanie Oscarów. Jak co roku impreza przyciągnęła tłumy gwiazd, które pozowały – tym razem – na dywanie w kolorze szampańskim. Wśród nich pojawił się też po raz pierwszy w swojej karierze nominowany do Oscara Colin Farrell. Aktor nie był sam – towarzyszył mu 13-letni syn Henry Tadeusz, który wywołał niemałe emocje. Dziennikarze od razu ruszyli robić z nim wywiady.

Oscary 2023. Henry Tadeusz został zapytany, jakim ojcem jest Colin Farrell

Henry Tadeusz, czyli 13-letni syn Colina Farrella i Alicji Bachledy-Curuś zadebiutował na salonach. Jego rodzice po raz pierwszy zgodzili się nie tylko ujawnić jego twarz, ale i od razu pokazać się na głośnej gali. Nic więc dziwnego, że jego zdjęcia od razu pojawiły się w mediach na całym świecie. Rozgłos zyskał też wywiad, w którym dziennikarze spytali 13-latka, czy Colin Farrell jest surowym ojcem.

To pytanie zaskoczyło zarówno Colina, jak i jego syna. Aktor zażartował, że da synowi 20 dolarów, by nie odpowiadał na to pytanie. Henry Tadeusz postanowił jednak odpowiedzieć.

– Nie, nie, jest zdecydowanie miły – odpowiedział Henry Tadeusz i wykonał gest ocierania potu z czoła. Widać od razu, że nastolatek już przejawia zamiłowanie do gry aktorskiej!

Dziennikarze poprosili też Henry'ego, by ujawnił jakąś ciekawostkę o Colinie, której nikt nie zna. Gdy 13-latek już chciał odpowiedzieć, Coli interweniował.

– Nie poddawaj się presji – powiedział.

Widać, że Colin Farrell ma świetny kontakt z synem. W rozmowie ujawnił, że nie pojawił się na jednej z imprez, która poprzedzała galę oscarową, a zamiast tego spędził czas z Henrym w hotelowym pokoju. Obaj oglądali „Wieloryba” i jedli burgery w piżamach.

Alicja Bachleda-Curuś zapewne kibicowała byłemu partnerowi podczas oscarowej gali. Tuż przed nią udzieliła wywiadu Plejadzie i przyznała, że bardzo się cieszy z nominacji do Oscara dla Farrella. Wtedy też potwierdziła, że Henry Tadeusz pojawi się na gali. – Bardzo się cieszymy z tegorocznej nominacji i trzymamy mocno kciuki za Colina, a w szczególności Henry, który tym razem będzie mu towarzyszyć podczas ceremonii – powiedziała.

Czytaj też:

Oscary 2023. Jimmy Kimmel wprowadził na scenę... osiołka. PETA zabrała głosCzytaj też:

Oscary 2023. John Travolta nie krył łez, gdy mówił o Olivii Newton-John i Kirstie Alley