Oscary 2023. Colin Farrell zabrał syna na galę. Henry Tadeusz to cała mama!

Za nami 95. gala wręczenia Oscarów, podczas której nagrodzeni zostali ludzie kina. W tym roku po raz pierwszy do nagrody został nominowany Colin Farrell za rolę w produkcji „Duchy Inisherin”. Już wiemy, że statuetki nie otrzymał, ale za to po raz pierwszy miał okazję zabrać syna Henry'ego Tadeusza na tego typu imprezę. Pojawienie się chłopca wywołało niemałe emocje.

Oscary 2023. Colin Farrell zabrał syna na galę

Do tej pory Colin Farrell i Alicja Bachleda-Curuś ukrywali twarz syna. Mimo że aktorka jest dość aktywna na Instagramie, w przeciwieństwie do swojego byłego partnera, który nie ma profilu w tym serwisie społecznościowym, to jednak do tej pory wstawiała jedynie takie zdjęcia, na których było widać tył głowy syna lub bok jego twarzy. Najwyraźniej jednak tak wyjątkowa sytuacja jak nominacja do Oscara i okazja pojawienia się na czerwonym dywanie zmieniła zdanie Colina i Alicji, dzięki czemu Henry Tadeusz zadebiutował przed kamerami i obiektywami aparatów.

Nie da się ukryć, że Henry Tadeusz urodę odziedziczył po swojej mamie. Mimo że pierwszy raz pojawił się na tego typu imprezie, to jednak swobodnie pozował przed fotoreporterami. Razem z tatą zaprezentował się w czarny i aksamitnym smokingu, co jakiś czas temu już zapowiedział Colin Farrell w rozmowie z „Vanity Fair”. Internauci nie kryli zachwytu i chętnie komentują wspólne zdjęcia ojca z synem w sieci.

„Wspaniale wyglądali!”, „Colin, ale masz przystojnego syna”, „Jaki ojciec, taki syn” – piszą internauci.

instagram

Alicja Bachleda-Curuś z pewnością kibicowała byłemu partnerowi i synowi z domu. W rozmowie z Plejadą przyznała, że bardzo cieszy się z oscarowej nominacji dla Colina. Wtedy też potwierdziła, że Henry pojawi się na gali.

Bardzo się cieszymy z tegorocznej nominacji i trzymamy mocno kciuki za Colina, a w szczególności Henry, który tym razem będzie mu towarzyszyć podczas ceremonii – powiedziała.

Wcześniej natomiast, gdy dopiero ogłoszono nominacje, opublikowało z tej okazji nagranie na InstaStory, w którym wyraziła swoją radość. Widać, że Alicja i Colin, mimo że od lat nie są już razem, to jednak mają wyjątkowo udaną relację.

Czytaj też:

Oscary 2023. John Travolta nie krył łez, gdy mówił o Olivii Newton-John i Kirstie AlleyCzytaj też:

Gwiazdy na Oscarach. Kto wyglądał najlepiej? Obejrzyj fotki z gali