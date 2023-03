Ibisz wygrał w „TTBZ”, a widzowie krytykują program. „Gdybym chciał oglądać propagandę, to bym przełączył na TVP”

Trwa 18. edycja programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. W programie, który cieszy się ogromną popularnością w Polsce, zaszło w tym roku trochę zmian. Na scenie w roli prowadzących występują teraz Maciej Dowbor i Maciej Rock, który zastąpił Piotra Gąsowskiego. W show zmienił się też skład jurorski – widzowie musieli pożegnać Katarzynę Skrzynecką i Michała Wiśniewskiego, za to do ekipy dołączył Paweł Domagała.

Krzysztof Ibisz jako Verka Serduchka

W piątek 10 marca widzowie oglądać mogli 2. odcinek popularnego formatu. I chociaż Piotr Stramowski zachwycił jako Sting, a Julia Kamińska pięknie oddała Davida Bowiego, jego niekwestionowanym zwycięzcą ogłoszono Krzysztofa Ibisza.

Dziennikarz tym razem występował na scenie jako Verka Serduchka, ukraińska drag queen, znana głównie z Eurowizji, na której wystąpiła w 2007 roku, zajmując w finale 2. miejsce.

Komentarze widzów ws. występu Ibisza w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”

Co myślą o zwycięstwie Ibisza widzowie? Komentarze są... różne. Na Facebooku programu można przeczytać wpisy takie jak:

„To był ostatni odcinek, który oglądałem. Fajny to był program, ale Miszczak go utopił. Gdybym chciał oglądać propagandę i ustawki to bym przełączył na TVP”; „Tak zepsuć taki dobry program, który przez siedemnaście edycji trzymał poziom, to trzeba mieć talent. Nie rozumiem, dlaczego twórcy programu zgodzili się na tę szopkę i co dostali w zamian, ale chyba lepiej by się stało, gdyby program zaorano”; „Posłuchajcie Wiere w oryginale. Ona śpiewa a Ibisz odstawia kabaret, pastisz pastiszu i wygrywa bo to program »rozrywkowy«”; „A mi się podobało. Super program. Fajnie. Na wesoło a oto chodzi. Brawo”.; „Noo i powiem szczerze zaczynam się przekonywać do tej edycji”.

