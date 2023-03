John Wick powraca. Ciekawostki z 4. części filmu o płatnym zabójcy

Choć praca na planie mocno wyeksploatowała Keanu Reevesa zarówno fizycznie, jak i psychicznie, on sam zapowiada 4. część "Johna Wicka" jako „najciekawszą i najbardziej widowiskową”.

John Wick. Co wiemy o 4. części?

Przypomnijmy, John Wick to płatny zabójca, jeden z najlepszych w swoim fachu, który w imię miłości przeszedł na „zawodową emeryturę”, próbując zapomnieć o latach czynienia zła.

W 4. części bohater staje do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność. Tylko, że teraz przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramont jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał zmierzyć się z plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki.

Garść ciekawostek o Johnie Wicku

Choć dziś w roli tytułowej nie możemy wyobrazić sobie nikogo innego niż Keanu Reeves, na wstępnej liście byli: Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Kurt Russell, Nicolas Cage, Kevin Costner i Johnny Depp. Pierwotnie bohater miał mieć 60 lat, ale kiedy twórcy w końcu pomyśleli o Keanu – natychmiast zmienili zdanie.

Filmowy cykl pomógł włoskiej policji przechwycić przemyt kokainy do Mediolanu z Kolumbii. Uwagę śledczych zwróciła paczka kawy zaadresowana na nazwisko osoby, która nazywała się identycznie jak główny przeciwnik Wicka w drugiej części, czyli mafioso Satino D’Antonio.

A co wiemy już o 4. części z serii filmów o Johnie Wicku? Oto kilka ciekawostek, które zainteresują fanów.

Największy hołd dla kina samurajskiego



Chad Stahelski, były kaskader i reżyser wszystkich filmów o Johnie Wicku zdradził, że zasady, które rządzą światem JW zaczerpnięte zostały w głównej mierze z filmów samurajskich. Stahelski, wielki fan japońskiego kina, mówi: "Chciałem, żeby Keanu doskonalił się w różnorodnych sztukach walki. Dlatego uczył się władać nunchaku i strzelać z łuku. Keanu zrobił to, co do niego należało, by stać się jeszcze lepszy jako John Wick”.



W jaki sposób Reeves zachowuje świetną kondycję?



Keanu, przygotowując się do roli płatnego zabójcy, trenował przed wejściem na plan pięć godzin dziennie. Uprawiał mieszane sztuki walki, w tym jiu-jitsu, brazylijskie jiu-jitsu, judo i strzelanie taktyczne. To nie wszystko! Trening aktora obejmował też ćwiczenia stabilności stawów i elastyczności mięśni. Reeves wykonywał trening siłowy, ale nie używał tradycyjnych ciężarów, tylko specjalne opaski oporowe. Dzięki takiemu przygotowaniu aż 90 % trudnych scen akcji na planie 58-letni aktor wykonywał sam, nie korzystając z pomocy kaskaderów.



John Wick 4. był dla Keanu najtrudniejszy



Reeves twierdzi jednak, że praca przy czwartej części była dla niego zdecydowania najbardziej wymagająca: „jeśli chodzi o akcję, to John Wick 4 jest najtrudniejszym filmem, jaki zrobiłem w karierze. Wiele osób idzie do kina na tego typu produkcje, aby czerpać rozrywkę ze spektakularnych scen. Tym razem jest naprawdę wiele osób, które chcą dorwać Wicka!”



Czy mamy szanse na piątą część Johna Wicka?



Pomimo wcześniejszych doniesień, że zdjęcia do piątej części będą kręcone równocześnie z czwartą, na dziś wiadomo, że twórcy postanowili się wstrzymać. Keanu dla magazynu „Total Film” powiedział: „Trzeba zobaczyć, jak zareaguje publiczność na to, co już zrobiliśmy. Jedynym powodem, dlaczego mieliśmy szanse nakręcić te filmy było to, że ludziom się one spodobały. Wydaje się, że musimy poczekać i zobaczyć, jak co powiedzą teraz”.



Czwarta część jest najdłuższa ze wszystkich



Pierwsza część sagi o Johnie Wicku z 2014 roku trwała 101 minut, druga z 2017 roku: 122 minuty, trzecia z 2019 roku: 131 minut. A czwarta trwa 169 minut. Dla fanów to wielki prezent.Czytaj też:

