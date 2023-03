Shannen Doherty znów zmaga się z rakiem. Aktorka straciła ubezpieczenie

Shannen Doherty walczy z rakiem od 2015 roku. Wówczas aktorka wykryła w swojej piersi guzek, przeszła pojedynczą mastektomię oraz poddała się chemioterapii i serii naświetleń. Dzięki leczeniu przez kilka lat celebrytka cieszyła się zdrowiem, ale pod koniec 2019 choroba znów zaatakowała.

Na początku lutego 2020 roku Shannen Doherty, gwiazda serialu „Beverly Hills 90210” czy „Czarodziejki” poinformowała w rozmowie z ABC News, że ma nowotwór w czwartym, najwyższym stadium rozwoju. Oznaczało to rozległe przerzuty między innymi do kręgosłupa. Mimo że lekarze dali aktorce 30 procent szans na przeżycie kolejnych pięciu lat, to kobieta dalej walczy.

Shannen Doherty choruje na raka i nie ma ubezpieczenia

Shannen Doherty w ostatnim wpisie przyznała, że straciła ubezpieczenie zdrowotne i zaapelowała do aktorki, która obecnie jest szefową Gildii Aktorów Ekranowych. SAG AFTRA to instytucja, która zrzesza aktorów i zapewnia im opiekę na przykład w postaci ubezpieczenia zdrowotnego. Jak się jednak okazuje, zgodnie z przepisami, z tego benefitu mogą korzystać tylko ci artyści, którzy obecnie pracują i generują dochody. Nie trudno się jednak domyślić, że podczas ciężkiej choroby żaden z aktorów nie da rady stawić się na planie czy w teatrze.

„Fran Drescher, jestem ciekawa, co z takimi ludźmi jak ja, którzy pracują od 10. roku życia i opłacają składki SAG AFTRA? Gdy nie jesteśmy w stanie pracować z powodów zdrowotnych, dlaczego nasz związek nas opuszcza? Myślę, że jesteśmy w stanie zaproponować naszym członkom coś lepszego, i myślę, że jesteś osobą, która jest w stanie to zmienić” – zaczęła Shannen Doherty i wywołała do tablicy szefową związku, którą widzowie mogą kojarzyć z produkcji „Pomoc domowa”.

W dalszej części wpisu gwiazda Beverly Hills 90210 podkreśliła, że opłacała składki przez całą swoją karierę. „Ubezpieczenie zdrowotne nie powinno opierać się na rocznych dochodach. To wkład na całe życie. Ja i wielu innych płaciliśmy całe życie składki, aby zostać anulowanym tylko dlatego, że nie spełniamy twoich obecnych kryteriów. To nie w porządku” – napisała.

W komentarzach głos Shannen Doherty poprało wiele znanych osób, m.in. Alyssa Milano, Jonathan Tucker i Alana Steward.

