„Inni ludzie”, „Wiarołomny” i „Dexter”. Marcowe nowości na CANAL+

Premiera, na którą czekali wszyscy fani twórczości tajemniczego Malcolma XD. Już 17 marca w CANAL+ online szalona komedia z Tomaszem Włosokiem i Michałem Balickim w rolach głównych — „Emigracja XD”. Ten 10-odcinkowy serial jako pierwszy w Polsce podchodzi do zagadnienia emigracji w wywrotowy sposób – zderzając naszą małomiasteczkowość z kosmopolitycznym Londynem. Widzowie, więc mogą się spodziewać absurdalnego humoru i sytuacji, przezabawnych dialogów oraz bohaterów, z których każdy wydaje się większym freakiem od drugiego. Dzięki tym elementom jest to produkcja, która odczarowuje trudny temat i trafia do kilku pokoleń – nie tylko do generacji Z, ale również do boomersów, którzy doświadczyli pracy za granicą na własnej skórze.

Kolejnym serialem, który jest warty uwagi jest „Jego królestwo”. To włoska produkcja, której akcja toczy się w zakładzie karnym. Więzienie o zaostrzonym rygorze. Klaustrofobiczna przestrzeń, w której czasami ciężko rozróżnić, kto jest kim. Kto odbywa karę, a kto pracuje. Jedni i drudzy próbują za wszelką cenę być twardzielami. Bezwzględni przestępcy i równie bezwzględni strażnicy. A nad nimi wszystkim on – naczelnik, który poruszając się na granicy prawa, wymusza posłuszeństwo i rządzi. On jest tu niepodzielnym władcą – królem. To dzięki niemu można spać spokojnie. Czy da się skutecznie szefować w więzieniu i nie być przy tym potworem? Naczelnik Bruno Testori najwyraźniej nie ma takich dylematów. A może?

Nie zabraknie też kryminalnych seriali. Na widzów CANAL+ czeka niemiecki „Dzień matki” i francuski „Lina”.

Filmy na CANAL+

Na CANAL+ w marcu pojawi się wiele ciekawych filmów. Wśród nich jest „Wiarołomny”, czyli bardzo polska produkcja. „Wiarołomny” to fabularny debiut scenarzysty i reżysera Piotra Złotorowicza, który w zeszłym roku zdobył kilka wyróżnień na międzynarodowych festiwalach. Ta bardzo polska, ale zarazem uniwersalna opowieść zdobyła uznanie w oczach zagranicznych widzów i jurorów. Na platformie dostępna jest już ekranizacja książki Doroty Masłowskiej „Inni ludzie”. W rolach głównych wystąpili Sonia Bohosiewicz, Jacek Beler i Sebastian Fabijański.

Zobaczcie, co warto obejrzeć na CANAL+ w marcu.

„Emigracja XD” – od 17.03

Szalona komedia drogi o podróży dwóch ziomków z bardzo małego miasta do Wielkiej Brytanii.



„Nieznośny ciężar wielkiego talentu”



Po tym, jak zagrał już wszystko inne i sprawdził się zarówno w kinie ambitnym (Oscar za „Zostawić Las Vegas”), jak i komercyjnym („Twierdza”, „Con Air – Lot skazańców”), Nicolas Cage nakręcił komedię o sobie. Jest to kino pełne akcji, humoru i zaskoczeń. Pewien bogacz wynajmuje Cage’a na swoje przyjęcie urodzinowe. We wszystko okazują się zamieszane amerykańskie służby i mnóstwo przestępców. Czy Cage zachowa się jak bohaterowie, których zwykle gra? Czy ocali niewinnych, uratuje rodzinę i pokona złoczyńców? A czemu nie?



„Inni ludzie”



Pełna hipnotyzującej muzyki opowieść o potrzebie miłości w wielkim, pełnym pędu mieście. Ta oparta na tekście laureatki Nike Doroty Masłowskiej, rozgrywająca się w Warszawie fabuła fascynuje swą wyrazistością i bezkompromisowością. Ona i on są z różnych światów, są w innych związkach, ale jest coś, co ich do siebie przyciąga. Dodatkowym poziomem całej opowieści jest narrator, który bacznie obserwuje ich życie. Film zdobył kilka nagród na ostatnim festiwalu w Gdyni (m.in. za najlepszy debiut reżyserski czy pierwszoplanową rolę męską) a teraz czeka na rozstrzygnięcie Orłów, do których nominowany jest w sześciu kategoriach (w tym za reżyserię i scenariusz – oba Aleksandry Terpińskiej).



„Wiarołom”



Ania po latach wraca do rodzinnej wioski i chce spędzić przy matce ostatnie miesiące jej życia. Na miejscu spotyka Alka, swą pierwszą młodzieńczą miłość. Dziś są już zupełnie innymi ludźmi, ale to spotkanie stanie się początkiem wydarzeń, na które Ania w ogóle nie była przygotowana. Nie tylko zresztą ona…



„Lina”



Francuski miniserial, w którym tytułowa lina to najważniejszy element fabuły. W dalekiej bazie, w której norwescy naukowcy obserwują przestrzeń kosmiczną, jeden z nich znajduje tajemniczą linę. Prowadzi ona od ich obserwatorium gdzieś daleko w las. Naprawdę daleko. Część międzynarodowej bazy składającej się głównie z astrofizyków i astronomów traktuje to jako ciekawe wyzwanie i wyrusza wzdłuż liny na spotkanie nieznanego. Nie mają pojęcia, co ich czeka...



„Jego królestwo”



„Fantasy Island 2”



Drugi sezon fascynującej opowieści o ekskluzywnym, tropikalnym kurorcie, którego obsługa jest w stanie spełnić każde marzenie gości. Rzecz w tym, że zwykle sami nie do końca rozumieją, czego pragną. A gdy ich marzenie już się spełni, muszą ponieść wszelkie jego konsekwencje…



„Dzień matki” – od 22.03



Niemiecki miniserial kryminalny. Opowieść o skomplikowanym śledztwie pełnym zwrotów akcji, w którym w tytułowy dzień matki popełniane zostają kolejne zbrodnie. Wszystko zaczyna się od znalezienia ciała starego Theodora Reifenratha. Śledztwo nabiera rozpędu, gdy w budzie psa przed domem odnalezione zostają ludzkie kości. Okazuje się, że zakopano tu ciała trzech kobiet. Kim były? Co łączyło je z Theodorem i jego zagubioną przed laty żoną Ritą? To dopiero pierwsze z wielu pytań, na które musi odpowiedzieć para policjantów prowadzących sprawę. Inspektorzy Pia i Oliver zdają sobie sprawę, że wpadli na trop mrocznej tajemnicy.



„Dexter: New Blood”



Są czarne charaktery, które uwielbiamy oglądać. I w sumie, jeśli się dobrze zastanowić, to nie są też oni do końca tacy źli. Jak Dexter Morgan, kultowy bohater serialu, którego widzowie na całym świecie uwielbiali oglądać.



„Yellowjackets”



W 1996 r. samolot ze szkolną żeńską drużyną piłki nożnej z New Jersey rozbija się w kanadyjskiej głuszy. Mija ponad półtora roku, nim ocalałe dziewczęta zostaną uratowane. W tym czasie niektóre z nich mocno balansują na granicy człowieczeństwa, a może nawet ją przekraczają. Poznajemy ich przygody po katastrofie, a także przyglądamy się kim są i jak żyją dziś, ćwierć wieku później.



„Rdza”



Małe miasteczko w południowo-wschodniej części stanu Pensylwania, gdzie podstarzały szeryf Del Harris z trudem radzi sobie z zaprowadzaniem porządku. Jego miłość – Grace Poe ma dorosłego syna, który zostaje oskarżony o morderstwo. To jak zachowa się teraz szeryf, może wpłynąć nie tylko na przyszłość tej trójki, ale na niemal całe miasteczko.



„Chiński sen” – 13.03



Nominowany w zeszłym roku do Oscara pełnometrażowy film dokumentalny, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, na czym polega fenomen współczesnych Chin. Rozwój tamtejszej gospodarki, zasady życia społecznego, podział klasowy i wszechobecny konsumpcjonizm, który miesza się z wszechobecną ideologią. Ten film to ciąg obrazów, właściwie pozbawiony komentarza. Oglądamy robotników, klasę średnią i chińskich bogaczy w ich codziennym życiu, w ich pracy i poza nią. Ich zbiorowy portret jest fascynującą impresją, z której sami musimy wyciągnąć wnioski i zdecydować co chcemy myśleć o tej egzotycznej dla nas kulturze. Na czym właściwie polega tytułowy „Chiński sen”?



„Bestie ze złego” – 20.03



Alternatywny Klub Sportowy Zły. Ta warszawska społeczność to miejsce otwarte na wszystkich miłośników gry w piłkę nożną. Niezależnie od światopoglądu, płci, koloru skóry. Tu nikogo się nie wyklucza. Ba, panuje tu pełna demokracja – każdy na równi z innymi jest prezesem i wpływa na losy klubu. Tu futbol męski i kobiecy są tak samo ważne. To ciekawy eksperyment – zarówno sportowy, jak i społeczny. Miejsce zupełnie inne niż inne kluby sportowe, a równocześnie spełniające szczytne założenia, które mamy na myśli, gdy mówimy o sporcie. Choć oczywiście nie oznacza, że w Alternatywnym Klubie Sportowym Zły nie ma problemów, tarć i emocji. Są. Jak wszędzie, choć tu może trochę inne. I o nich właśnie opowiada ten dokument.



„COVID 19. Co poszło nie tak?” – 27.03



Czy problemy z Covidem są już za nami? Pewnie jeszcze długo nie. Jednak nie zmienia to faktu, że już możemy powoli zacząć pewne kwestie podsumowywać i wyciągać wnioski. Bo niewątpliwym faktem jest to, że wszystko to można było rozegrać inaczej. Przyjrzyjmy się, więc pandemii, której efektem były miliony zgonów i potężna zapaść gospodarki na całym świecie. Zastanówmy się, gdzie popełniliśmy błąd? Bo na pewno go popełniliśmy. I to nie jeden, a całą masę błędów. My wszyscy jako cywilizacja i oczywiście nasi przywódcy. Czy tego wszystkiego można było uniknąć? A jeśli nie, to jak powinniśmy się zachować, by zminimalizować skutki? Gdzie i kiedy należało postąpić inaczej, mądrzej, odważniej, bardziej bezkompromisowo? Dziś powinniśmy to już wiedzieć.



„Paradise city” – 9.03



Bruce Willis i John Travolta, którzy poprzednio wspólnie wystąpili w kultowym „Pulp Fiction” w reż. Quentina Tarantino, ponownie w jednej fabule. W tym pełnym akcji thrillerze kibicujemy Ryanowi, który próbuje pomścić śmierć ojca mierząc się z przestępcami rządzącymi Hawajawi. Pomaga mu w tym miejscowy detektyw, ale czy to wystarczy, by odnaleźć zabójcę?



„Oczy Tammy Faye” – 12.03



Nagrodzona dwoma Oscarami biografia małżeństwa teleewangelistów. Tammy Faye i Jim Bakkerowie na przestrzeni lat zbudowali potężne medialne imperium, wykorzystując wiarę milionów ludzi. Ich nadzwyczaj popularny chrześcijański program telewizyjny stał się podstawą do budowy wielkiego przedsiębiorstwa, którego częścią był nawet chrześcijański park rozrywki. Z czasem jednak skandale, intrygi i nieprawidłowości finansowe doprowadziły do upadku imperium Bakkerów. Po latach w pamięci wszystkich został charakterystyczny głos i jeszcze bardziej wyrazisty makijaż Tammy Faye. Na ekranie jej fenomen próbowała odtworzyć Jessica Chastain („Sama przeciw wszystkim”, „Służące”, „Gra o wszystko”) i udało jej się to naprawdę dobrze, skoro jej kreację nagrodzono Oscarem. Drugą statuetkę film dostał w kategorii „Najlepsza charakteryzacja i fryzury".



„Bandyta” – 11.03



To oparta na autentycznych wydarzeniach historia tzw. „latającego bandyty”, którego złodziejską karierę opisano już nawet w książkach. Gilbert Galvan po ucieczce z amerykańskiego więzienia w Michigan ukrył się w Kanadzie, tam przyjął nową tożsamość i zaczął rabować. W sumie udało mu się obrobić pięćdziesiąt dziewięć (!) banków i sklepów jubilerskich. A w tym czasie uparcie ścigała go policja i inne służby. Z pewnością dużą rolę w jego „sukcesach” miała czarująca osobowość, którą potrafił wykorzystywać przy każdej okazji, ratując się z niejednej opresji.



„Złoto” – 16.03



Kameralny i fascynujący australijski thriller o ludzkiej chciwości i samotności. Powstało już sporo filmów o tym, jak złoto zmienia ludzi, ale jeszcze w żadnym nie widzieliśmy tak wielkiego samorodka. Znajduje go na pustyni para nieznajomych, która natychmiast zaczyna snuć wspólne plany. Ostatecznie jeden z nich wyrusza po sprzęt niezbędny do wydobycia grudy, a drugi zostaje, by jej pilnować. To zadanie okazuje się nadzwyczaj trudne, bo zagrażają mu nie tylko dzikie psy, czy tajemniczy intruzi, ale też musi zmagać się z własnymi myślami, przekonaniem, że pozostał całkiem sam i na nikogo nie może liczyć.



„Notre-Dame płonie” – 18.03



Jeden z najgłośniejszych pożarów XXI wieku miał miejsce 15 kwietnia 2019 r. w Paryżu. W ogniu stanęła katedra Notre-Dame, jeden z symboli miasta, czy wręcz, patrząc na to szerzej, całego europejskiego dziedzictwa. Takie wiekowe konstrukcje są niezmiernie trudne do ugaszenia. Próbując je ratować, można zniszczyć je równie mocno, co podczas samego pożaru. Dodatkową stawką były dziesiątki relikwii zgromadzonych w katedrze — przedmiotów wręcz bezcennej wartości religijnej i często historycznej.



„Orlęta. Grodno'39” – 25.03



Początek Drugiej Wojny Światowej to jedno z najdramatyczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwłaszcza tam, gdzie dość szybko okazało się, że prowadzimy walkę na dwóch frontach. O tym właśnie opowiada film, który oczami dwunastoletniego Leona, pokazuje wydarzenia tamtych dni z Grodna. Pierwszego września jego szkoła została zbombardowana przez Niemców. Gdy niespełna trzy tygodnie później do miasta próbuje wejść Armia Czerwona, jego mieszkańcy decydują się na heroiczną walkę. Wiedzą, że to beznadziejny wysiłek, ale i tak nie potrafią inaczej. Nie mają pojęcia, jak okrutny los czeka ludność cywilną w odwecie za ten opór.



„Książę” – 28.03



Oparty na faktach brytyjski komediodramat o sympatycznym podstarzałym taksówkarzu Kemptonie Buntonie z Newcastle, który obrabował Galerię Narodową i teraz w swojej szafie trzyma słynny portret Księcia Wellingtona namalowany przez Goyę. Bunton to idealista, którego już nie raz walka z niesprawiedliwością wpędziła w spore kłopoty. Tym razem postawił wszystko na jedną kartę i zaczyna negocjować zwrot obrazu w zamian za konkretne świadczenia dla najbiedniejszych. Jego problemy zaczynają się, gdy policja wpada na trop. Jeszcze większe, gdy w sprawę zaczyna się mieszać żona…



„Savage Salvation” – 30.03



Wychodzenie z narkotykowego nałogu to trudne wyzwanie. Jest trochę łatwiej, gdy można się wzajemnie wspierać. Tak właśnie robią Shelby i Ruby. Zaręczyli się i wspólnie starają wyjść wreszcie na prostą. Niestety któregoś dnia Ruby znajduje swą ukochaną martwą na werandzie ich domu. Pozostaje mu już tylko zemsta na lokalnych dilerach, rusza więc w miasto uzbrojony w pistolet na gwoździe i nie ma zamiaru przepuścić nikomu. Jego śladem rusza lokalny szeryf, który chce za wszelką cenę powstrzymać spiralę przemocy, która opanowuje miasteczko.