Była partnerka Farella opisała początek znajomości z Bachledą-Curuś. „Była gotowa go przelecieć”

Alicja Bahleda-Curuś dzięki roli w „Ondine” zyskała nie tylko popularność w Stanach Zjednoczonych, ale także miłość. Aktorka na planie poznała Colina Farrella, z którym bardzo szybko się związała. Miłosna przygoda aktorów rozpoczęła się w 2008 roku, a w 2009 na świat przyszedł ich pierwszy syn.

Colin Farrell ma dwóch synów. Starszy z nich cierpi na rzadką chorobę

Celebrytka pierwszy raz została matką, ale Colina Farrella była to już druga pociecha. W 2003 roku aktor powitał na świecie swojego pierwszego syna Jamesa. Niestety, okazało się, że chłopiec cierpi na rzadką chorobę genetyczną. Razem z matką dziecka Kim Bordenave gwiazdor opiekuje się dwudziestokilkulatkiem na zmianę. James ze względu na swoją chorobę został ubezwłasnowolniony, gdy miał 18 lat. Nie jest w stanie sam sobą się zająć i wykonać podstawowych czynności.

Ostatnio znów jest głośno o aktorze, który pierwszy raz w swojej karierze został nominowany do Oscara za kreację w filmie „Duchy Inisherin”. Alicja Bachleda-Curuś nie ukrywała, że bardzo cieszy się z sukcesu byłego partnera i potwierdziła, że gwiazdor zamierza zabrać na galę ich wspólnego syna.

Alicja Bachleda-Curuś podrywała Colina Farrella w obecności jego ówczesnej dziewczyny?

Teraz na jaw wyszły doniesienia o początkach związku aktorskiej pary. Media dotarły do książki Emmy Forrest, która w swojej książce „Twój głos w mojej głowie”. Reżyserka sugeruje, że to polska aktorka miała odbić jej ówczesnego partnera. Podobno celebrytka już podczas pierwszego spotkania z parą nie ukrywała, że Farrell wpadł jej w oko. „Pojawiła się aktorka o smukłym ciele i oczami koloru dojrzałych trufli, żartując, że jest gotowa go przelecieć. Powiedział: Nareszcie!. Bo niby co miał powiedzieć?” – możemy przeczytać. W dalszej części Forrest wyznała, że dopiero kiedy atmosfera zrobiła się niezręczna, wówczas postanowiła wycofać się ze swoich słów.

„Trzymaliśmy się za ręce, nic nie mówiliśmy przez kilka minut. Wtedy spokorniała i powiedziała: Czuję się zawstydzona tym, co powiedziałam. Jesteście parą. Puścił moją rękę, spojrzał jej w oczy i powiedział: Nie kochanie. Nic między nami nie ma. Absolutnie nic” – napisała była partnerka gwiazdora.

