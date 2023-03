Kamila Kajak wygrała 1. edycję „Tańca z Gwiazdami”. Co dziś robi i jak się zmieniła?

Program „Taniec z Gwiazdami” od lat bije rekordy popularności i przyciąga tłumy widzów przed telewizory. Pierwszy odcinek został emitowany w 2005 roku na antenie stacji TVN. Wtedy na parkiecie mogliśmy podziwiać m.in. Kamilę Kajak, która poprowadziła Oliviera Janiaka do zwycięstwa. Co dziś słychać u tancerki?

Co dziś robi i jak się zmieniła Kamila Kajak?

Kamila Kajak tańczyła z gwiazdami aż do 2009 roku. Wtedy zdecydowała się opuścić show i skupić na samodzielnej karierze i swoim życiu prywatnym. W tym czasie poznała ukraińskiego tancerza Andreja Mosejcuka. Otrzymała od niego propozycję współpracy. Tak zaczęła się ich wspólna przygoda, która trwa do dziś, bo tancerze zakochali się w sobie, wzięli ślub i założyli rodzinę.

Zanim jednak Kamila Kajak została mamą, przyjęła propozycję od telewizji Polsat, by znów zatańczyć na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” w nowej odsłonie. Tancerka zgodziła się i wystąpiła wtedy z Antonim Królikowskim. Niestety, nie udało im się wygrać, z programu odpadli już po 3. odcinku. W końcu Kamila Kajak zaszła w ciążę i urodziła córkę Orianę. Wtedy też zdecydowała się na dobre opuścić show-biznes, ale nigdy nie zrezygnowała z tańca.

„Myślę, że niektórzy tancerze biorący udział w programie zapominają, skąd pochodzą. Zaczynają myśleć, że sami stali się gwiazdami. Ja zawsze należałam do świata tancerzy, a nie gwiazd, do parkietu tanecznego, a nie do świata glamour” – powiedziała Kamila Kajak w rozmowie z „Echem dnia”.

Dziś Kamila i jej mąż prowadzą własną szkołę tańca – Polish Club. Do tego Kamila Kajak współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej, pomagając osobom z niepełnosprawnościami. Kamila Kajak nie jest aktywna na Instagramie, rzadko publikuje swoje zdjęcia. Na jej profilu znalazło się jednak kilka selfies i rodzinnych fotografii z podróży. Zobaczcie w galerii, jak zmieniła się Kamila Kajak.

Czytaj też:

Aneta Piotrowska występowała w „Tańcu z Gwiazdami”. Dziś trudno ją rozpoznaćGaleria:

Kamila Kajak wygrała 1. edycję „Tańca z Gwiazdami”. Co dziś robi i jak się zmieniła?

Czytaj też:

„Twoja twarz brzmi znajomo". Oto wszyscy uczestnicy 18. edycji