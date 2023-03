Filmy i seriale, które pokochają kobiety. 15+ dobrych tytułów na Netflix

„Kochane kłopoty”



Witamy w Nowej Anglii, w małym miasteczku Stars Hollow w stanie Connecticut. Rok założenia 1779. Liczba ludności 9,973. A wśród nich 32-letnia Lorelai i jej 16-letnia córka Rory. Miłość. Humor. To wszystko znajdziecie w 21 epizodach pierwszego sezonu ukochanego przez widzów serialu. Lauren Graham wcieliła się w rolę błyskotliwej Lorelai, menedżera hotelu Independence Inn, matkę Rory (Alexis Bledel), a zarazem jej najlepszą przyjaciółkę. Jest powierniczką wszelkich zmartwień córki i za wszelką cenę chce uchronić ją od popełniania błędów, jakie sama zrobiła w młodości. Dzięki utalentowanemu i doskonale dobranemu zespołowi aktorów, udało się stworzyć ciepłą i rodzinną atmosferę miasteczka Stars Hollow. Kelly Bishop i Edward Herman wcielili się w role zmanierowanych rodziców Lorelai, którzy po latach znowu pojawiają się w jej życiu. Wraz z problemami, które rozdzieliły ich w przeszłości.



„Pracujące mamy”



Cztery kobiety z Toronto kończą urlop macierzyński i wracają do pracy. Połączenie życia zawodowego i rodzinnego okazuje się jednak trudniejsze niż myślały.



„Prawo Lidii Poet”



Prawdziwa historia Lidii Poët, pierwszej kobiety prawnika we Włoszech, która otrzymała zakaz wykonywania zawodu, ale przygotowała apelację, aby obalić decyzję sądu.



„Emily w Paryżu”



Emily, ambitna menadżerka z Chicago, dostaje wymarzone stanowisko w Paryżu. Zaczyna nowe życie pełne pracy, nowych znajomości i romansów.



„Selling Sunset”



Elitarni agenci nieruchomości z Oppenheim Group sprzedają luksusowe posiadłości zamożnym klientom z Los Angeles. Gdy dołącza do nich nowa agentka, zaczynają się problemy.



„Bliżej”



Dan, będący w związku z Alice, poznaje Annę, dziewczynę Larry'ego. Relacje między parami komplikują się.



„Cząstki kobiety”



Młoda kobieta mierzy się z żałobą po stracie dziecka.



„Motyl Still Alice”



Pani profesor odkrywa, że ma wczesne objawy choroby Alzheimera.



„Słodkie zmartwienia”



Gdy w szkole pojawia się nowa i niezbyt atrakcyjna uczennica, Cher proponuje jej metamorfozę.



„Kochanek Lady Chatterley”



Rozczarowana mężem Lady Chatterley wdaje się w gorący romans z gajowym zatrudnionym w ich posiadłości.



„Sprzątaczka”



Walcząca z biedą i biurokracją samotna matka zostaje sprzątaczką, aby związać koniec z końcem.



„Niewiarygodne”



Gdy nastolatka mówi, że została zgwałcona, a potem odwołuje zeznania, dwie policjantki starają się ustalić, do czego naprawdę doszło.



„Brzydka prawda”



Chcąc udowodnić swoje szowinistyczne teorie, Mike namawia Abby, aby z nowym chłopakiem postępowała według jego porad.



„Myśl jak facet”



Cztery przyjaciółki korzystają ze wskazówek dotyczących związków, która znajdują w poradnikach Steve'a Harveya .



„Efekt Marthy Mitchell”



Dokument o żonie ważnego polityka, która nie wahała się mówić prawdy podczas afery Watergate — oraz o działaniach administracji Nixona, które miały ją zdyskredytować.



„Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki”



Słynna restauratorka i celebrytka, niegdyś okrzyknięta królową wegańskiej kuchni, staje się uciekinierką, gdy znika z mężczyzną, który wyłudził od niej fortunę, przekonując ją, że może spełnić każde jej marzenie: od sukcesu w biznesie po uczynienie jej ukochanego pitbulla nieśmiertelnym.



„Kim jest Anna?”



Dziennikarka bada sprawę Anny Delvey, legendy Instagrama, która skradła serca i pieniądze społecznej elity Nowego Jorku.



„Osobliwość”



Rok 1862. Dręczona przeszłością pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.Czytaj też:

