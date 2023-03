Eurowizja 2023. Blanka skomentowała polubienie komentarza o Jannie. Wspomniała o rezygnacji z konkursu

Blanka wygrała preselekcje do Eurowizji i to ona będzie reprezentować Polskę na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji, ku niezadowoleniu wielu widzów. Wyniki preselekcji oburzyły ich i do tej pory nie kryją swojego zadowolenia, a sama Blanka uważa się z ofiarę hejtu. Młoda wokalistka udzieliła wywiadu Odecie Moro i przyznała, że myślała o rezygnacji z udziału w Eurowizji. Odniosła się też do ostatnich plotek, które dotyczyły polubienia hejterskiego komentarza na temat Janna.

Eurowizja 2023. Blanka tłumaczy się z polubienia komentarza o Jannie

Ostatnio na swoim instagramowym profilu Blanka opublikowała długie oświadczenie, w którym stwierdziła, że lawina hejtu, która na nią spadła po preselekcjach, odebrała jej całą radość ze zwycięstwa. Podkreśliła wtedy jednak, że nie zamierza się poddawać i będzie jeszcze ciężej pracować, by podbić Eurowizję. Teraz jednak w rozmowie z Odetą Moro w programie Onet Rano przyznała, że przez chwilę myśłała o rezygnacji z udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji.

– Przeszło mi to przez chwilę przez myśl, nie ukrywam. Ale to dlatego, że było mi po prostu bardzo przykro i ciężko mi było z tym wszystkim, co się zaczęło dziać. Nie spodziewałam się tego – powiedziała Blanka.

Blanka odniosła się też do polubienia hejterskiego komentarza na temat Janna. Internauci zwrócili bowiem uwagę, że pod jej oświadczeniem jeden z fanów pocieszał ją kosztem wokalisty, określając go jako osobę „marginesu społecznego”. Na Twitterze pojawiły się nagrania, na których widać, że Blanka polubiła ten komentarz, choć „lajk” szybko zniknął. W rozmowie z Odetą Moro Blanka zapewniła, że to kłamstwa.

„Ja nie wiem, o co chodzi. Kłamstwa są codziennie nowe, są codziennie nowe historie. Dzisiaj też wyczytałam nową jakąś historię, że polubiłam jakiś komentarz. To jest po prostu bardzo przykre, ja jestem dalej w szoku, że ludzie wymyślają sobie i nakręcają co chwila nowe kłamstwa i bzdury po prostu” – powiedziała Blanka.

Internauci nie dają jednak za wygraną. Zareagowali na jej odpowiedź, ponownie wrzucając nagrania, na których widać serduszko od niej pod hejterskim komentarzem.

