Ana de Armas i Chris Evans w zwiastunie „Ghosted”. O czym będzie film?

Film „Ghosted” pojawi się na platformie Apple TV+, która dostępna jest też w Polsce. Światowa premiera zapowiedziana jest na 21 kwietnia.

„Ghosted”. O czym jest film?

„Ghosted” wyreżyserowany został przez Dextera Fletchera („Rocketman”). Opowiada o Cole'u (Chris Evans), który zakochuje się w enigmatycznej Sadie (Ana de Armas). Potem jednak orientuje się, że wybranka jego serca jest tajną agentką. Zanim zdążą wybrać się na drugą randkę Cole i Sadie zostają wysłani na międzynarodową misję, której celem jest ocalenie świata.

W filmie wystąpili również: Adrien Brody, Mike Moh, Amy Sedaris i Tate Donovan. Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji:

Co jeszcze czeka na widzów Apple TV+?

Apple TV+ wypuścił niedawno thriller psychologiczny „Sharper”, w którym główną rolę zagrała Julian Moore. To pełnometrażowy debiut reżyserski Benjamina Carona, znanego z „The Crown”. Inne nadchodzące filmy platformy to „Tetris” z Taronem Egertonem z „Black Bird” w głównej roli, „Killers of the Flower Moon” Martina Scorsese z Leonardi DiCaprio i Robertem De Niro czy dramat muzyczny „Flora and Son” w reżyserii Johna Carneya.

