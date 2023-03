Doda pojawi się w „Dzień dobry TVN”? Wspomniała o Rozenek i Woźniak-Starak!

Doda wraca do łask stacji telewizyjnych. Artystka nie ukrywała, że na ekranie TVP nie była mile widziana ze względu na niechęć żony byłego prezesa, Joanny Kurskiej. – Niestety bardzo mnie nie lubi. Nadal nie mam zielonego pojęcia dlaczego – powiedziała w podcaście Karola Paciorka. Kurskich już nie ma w TVP, więc ostatnio Doda zasiadła na kanapie w „Pytaniu na śniadanie”. Czy planuje też odwiedzić konkurencyjną stację?

Doda pojawi się w „Dzień dobry TVN”?

Doda od lat nie odwiedza programów związanych ze stacją TVN. Nie jest tajemnicą, że lata temu weszła w konflikt z jedną z gwiazd stacji – Agnieszką Woźniak-Starak. Było to s czasach, gdy dziennikarka prowadziła „Na językach”, a w jednym z odcinków wyciągnięto na światło dzienne fakt istnienia przyrodniej siostry Dody. Artystka nie ukrywała swojej wściekłości, że stacja pokazała jej rodzinę w niekorzystnym świetle. Doszło nawet do batalii sądowej, którą Doda wygrała. W międzyczasie z kolei Agnieszka Woźniak-Starak oskarżyła Dodę o pobicie w toalecie w czasie jednej z imprez.

W obliczu powyższych wydarzeń mogłoby się wydawać, że Doda nie jest mile widziana w TVN-ie. Okazuje się jednak, że dostała zaproszenie do „Dzień dobry TVN”.

„„Dzień dobry TVN” po moim ostatnim livie zaprosiło mnie na premierę mojego najnowszego singla i wykon. Mogę wam powiedzieć, że utwór ten to „Zatańczę z aniołami” i teraz cytując refren cały, bo jest „zatańczę w piekle z aniołami”, chciałabym, żebyście się odnieśli czy powinnam przyjąć zaproszenie, czy nie. Premiera singla jest piątego marca, więc trzeciego jest to niemożliwe, żebym się tam pojawiła, ale w kolejny weekend byłoby to już bardziej możliwe. Także, co wy na to?” – napisała Doda na InstaStory.

Ostatecznie gwiazda wybrała występ w „Pytaniu na śniadanie”. Świat Gwiazd postanowił jednak spytać Dodę, czy pojawi się na kanapie „Dzień dobry TVN” i czy ma preferencje dotyczące prowadzących. Doda zażartowała:

– Tak, koniecznie Rozenek i Szulim – powiedziała.

Nie da się ukryć, że pewnie oglądalność takiego wydania byłaby wysoka. Nie dość, że po raz pierwszy od czasu konfliktu Doda spotkałaby się oko w oko z Agnieszką Woźniak-Starak, to jeszcze z Małgorzatą Rozenek, obecną żoną swojego byłego męża.

Czytaj też:

Doda znów wygrała z Polską. Dostanie ogromne odszkodowanieCzytaj też:

Doda i Dariusz Pachut wypoczywają w górach z jego dziećmi. Widać, jak artystka się z nimi dogaduje