Eurowizja 2023. Blanka polubiła komentarz, który obraża Janna. Internauci oburzeni

Kontrowersji związanych z preselekcjami do Eurowizji 2023 ciąg dalszy. Emocje nie opadają, mimo że od wygranej Blanki minął już ponad tydzień. Fani Janna są oburzeni, podejrzewają ustawkę i wciąż nie mogą się pogodzić z faktem, że to nie on będzie polskim reprezentantem podczas 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Tymczasem Blanka i Jann otwarcie wspierali się w wywiadach i na instagramowych profilach. Do teraz. Blanka polubiła bowiem komentarz fana, który obraził Janna.

Blanka i Jann wspierali się po preselekcjach do Eurowizji

Wydawało się, że Blanka i Jann szczerze się polubili. Mimo że Jann przegrał, to tuż po preselekcjach udał się do garderoby Blanki i pytał ją o samopoczucie. Później apelował do swoich fanów, by nie hejtowali zwyciężczyni. – Apelowałem na Instagramie, że nie podpisuję się pod żadnym hejtem. Rozumiem te emocje. Rozumiem, że są zawiedzeni. Rozumiem, że Blanka znalazła się teraz w ciężkiej sytuacji. Jak przygotowywałem się do preselekcji, rozważałem wiele scenariuszy i brałem pod uwagę, że coś takiego może przydarzyć się też mi. Bardzo jej tego współczuję. Mam nadzieję, że ten hejt się skończy – mówił Jann w rozmowie z Radiem ZET.

Blanka doceniła wsparcie kolegi i dziękowała mu w rozmowie z Radiem ZET. – Od razu jak się poznaliśmy, złapaliśmy ze sobą fajny kontakt. Oboje sobie kibicowaliśmy. Naprawdę jest przecudowny. Dziękuję mu za całe wsparcie, które mi teraz okazuje. Że trzyma kciuki. Po wszystkim spotkaliśmy się w garderobie. Poza kamerami. Przyszedł do mnie i mocno się uścisnęliśmy. Powiedział, że trzyma kciuki i jest mu bardzo przykro za różne niemiłe rzeczy, które się dzieją. Jest ze mną. Również go wspieram. Mam nadzieję, że nasza relacja będzie długa i przyjemna – powiedziała Blanka.

Internauci oburzeni zachowaniem Blanki

Niestety, Blanka właśnie podpadła Internautom jeszcze bardziej. Gdy opublikowała oświadczenie, w którym pożaliła się, że odebrano jej radość ze zwycięstwa, w komentarzach nie brakowało słów wsparcia od jej fanów. Jeden z nich postanowił ją pocieszyć kosztem Janna. Jego wpis był przepełniony hejtem i mową nienawiści.

„Szanowna Pani Blanko. Proszę naprawdę nie przejmować się bandą”psycholi„, którzy panią obrażają. (...) bardzo się cieszymy, że pani wystartowała. Dość smutasów, jak Ochman, itp. (...) takie osoby, jak Jann, z marginesu społecznego, w ogóle nie powinny startować. Nie rozumiemy, jak taką wielką artystkę można porównywać z facetem z gołym brzuchem” – napisał internauta.

Blanka nie dość, że nie usunęła komentarza, to na dodatek go polubiła. To oburzyło internautów, którzy na Twitterze stworzyli już hashtag #blankaisoverparty i pokazują dowody nieszczerości artystki. Uważają, że wykazała się brakiem szacunku do kolegi.

„Żenada skrajna z jej strony, serio; Ja nie wierzę, ze można być aż takim hipokrytą”..., „Przecież to się kłóci z wartościami konkursu, żeby występowała osoba, która lajkuje takie poniżające komentarze w stosunku do innych uczestników”, „O kurde, myślałam, że to fejk, ale poszukałam i faktycznie widzę, że to polubiła, może nie doczytała do końca, taką mam nadzieję” – piszą internauci.

Mimo że „lajk” Blanki zniknął już, to w sieci nic nie ginie. Na Twitterze internauci pokazują dowody.

