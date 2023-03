Aleksandra Żebrowska uderza w Kościół. Ujawniła, dlaczego nie ochrzciła najmłodszych dzieci

Aleksandra Żebrowska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją niemal 400 tysięcy osób. Żona aktora w social mediach zdobyła duży rozgłos dzięki swojemu poczuciu humoru i dystansowi. Na jej profilu nie znajdziemy idealnych zdjęć, wręcz przeciwnie. Żebrowska prezentuje się w naturalnym wydaniu, pokazuje nieubarwioną niczym rzeczywistość. Często też wywołuje kontrowersje, gdy pozuje w samej bieliźnie (lub bez niej!) czy karmi piersią, co wciąż niektórych ludzi oburza. Tym razem żona aktora uderzyła w Kościół.

Aleksandra Żebrowska mówi o chrzcie dzieci

Aleksandra Żebrowska udzieliła wywiadu magazynowi „Elle”. W trakcie rozmowy ujawniła, że wraz z Michałem nie zdecydowała się na chrzest dwójki najmłodszych dzieci. Para postanowiła odciąć się od tej instytucji ze względu na podejście kościelnych władz do imigrantów, aborcji czy afery pedofilskie. Aleksandra Żebrowska powiedziała, że jest jej za Kościół wstyd.

– To był czas, gdy Kościół zajmował stanowisko w naprawdę ważnych sprawach – pedofilii, in vitro, aborcji, migrantów. Miał szansę pojednać ludzi, pokazać, na czym polega miłosierdzie, co oznacza dobro i wspólnota według chrześcijańskich wartości. A zrobił coś dokładnie odwrotnego: podzielił, upokorzył i wykluczył. (...) Nie chcieliśmy kierować dzieci do instytucji, z której stanowiskiem się radykalnie nie zgadzamy, a wręcz się go wstydzimy – powiedziała Aleksandra Żebrowska w rozmowie z „Elle”.

Zdaniem żony aktora Kościół dzieli społeczeństwo i manipuluje nim. – Doświadczenia poronienia nauczyły mnie pokory. Przestajesz wtedy tak szybko oceniać innych ludzi, bo nie wiesz, o jak traumatycznych przeżyciach nie chcą mówić głośno. (...) Tymczasem właśnie te bolesne tematy cynicznie wywleka się na forum publiczne nie po to, by komukolwiek pomóc, tylko po to, żeby ideologiczną dyskusją, która z góry jest skazana na awanturę, wywołać emocje i odwrócić uwagę od tematów, z którymi rządzący sobie nie radzą – powiedziała Aleksandra Żebrowska.

Na swoim instagramowym profilu Aleksandra Żebrowska nawiązała do rozmowy na temat chrztu, publikując zdjęcie najmłodszego synka. Na fotografii chłopiec prezentuje swoją fryzurę – ma mocno skołtunione włosy. „Widać, że nieochrzczony” – zażartowała Aleksandra Żebrowska.

