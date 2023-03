Lara Gessler przeprasza za swój wpis. „Rozum mi chyba odjęło”

Lara Gessler jest córką Magdy Gessler, ale w mediach społecznościowych zdobyła niemałą popularność i duże grono fanów. Jest bardzo aktywna na swoim profilu, gdzie chętnie pokazuje kulisy swojego życia prywatnego. Fani doceniają jej naturalne fotografie, domowe i rodzinne kadry. Ostatnio celebrytka wrzuciła zdjęcie w bieliźnie, prezentując brzuch po dwóch ciążach. Teraz przeprasza za niefortunne słowo.

Lara Gessler przeprasza za swój wpis

Lara Gessler chciała zaprezentować się fanom w bieliźnie i w ten sposób pokazać, jak wygląda jej brzuch kilka miesięcy po porodzie. Zdjęcie opisała jednak bardzo niefortunnie.

„Dziś antygwałtowa bielizna, wkładki laktacyjne i inne takie, takie” – napisała.

Córka Magdy Gessler opublikowała fotografię na InstaStories, więc nie wiadomo, czy dostała wiadomości od swoich fanów na temat zdjęcia i opisu. Nie wiadomo również, czy pojawiły się jakiekolwiek krytyczne komentarze, ale być może tak, skoro Larę Gessler naszła refleksja i kilka godzin później postanowiła jednak przeprosić za swój wpis.

„Dziewczyny i chłopaki, wczoraj wrzuciłam tu foto i nazwałam swoją bieliznę antygwałtową. Zupełnie głupie i lekkomyślne to było z mojej strony. Nie jest to temat do banalizowania. Przepraszam, bo chwilowo rozum mi chyba odjęło” – napisała Lara Gessler.

Lara Gessler została po raz drugi mamą w połowie września. Wtedy na świat przyszedł jej i Piotra Szeląga syn – Bernard. Para ma już półtoraroczną córeczkę Nenę, która bardzo często gości w mediach społecznościowych swojej mamy.

