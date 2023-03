Eurowizja 2023. Blanka wydała oświadczenie. Napisała, czy rezygnuje z udziału. „Więcej smutku niż radości”

Tegoroczne preselekcje do Eurowizji wywołały ogromne emocje. Jurorzy zdecydowali bowiem, że to Blanka ze swoim utworem „Solo” będzie reprezentować Polskę podczas 67. Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. To oburzyło widzów, którzy zaczęli podejrzewać ustawienie wyników głosowania, piszą petycje do TVP i żądają, by Blanka wycofała się z konkursu. W końcu po tygodniu hejtu 23-letnia wokalistka wydała oświadczenie w tej sprawie.

Eurowizja 2023. Blanka wydała oświadczenie

Blanka Stajkow nie wytrzymała presji i hejterskich komentarzy. Postanowiła opublikować długi post na Instagramie, w którym ujawniła, jak się czuje. Podkreśliła, że hejterzy odebrali jej całą radość z wygranej.

„Od czasu preselekcji staram się ochłonąć i zmierzyć z sytuacją. Zwycięstwo dało mi więcej smutku niż radości. Jest mi niezmiernie przykro, kiedy czytam obrzydliwe kłamstwa (między innymi o znajomościach, plagiatach a przede wszystkim „ustawionym” głosowaniu). Byłam uczestniczką konkursu, w którym zasady były równe dla każdego artysty. To nie ja ustalałam regulamin, skład jury, system głosowania i sumowania punktów. Przystępując do preselekcji, jako debiutantka, chciałam przede wszystkim walczyć o realizację swojego marzenia. Jest nim udział w jednym z największych przedsięwzięć telewizyjnych i show na świecie, Eurowizji. Zamiast cieszyć się z tego sukcesu, muszę mierzyć się z falą hejtu i niewyobrażalną burzą. Co gorsza, plotki rozprzestrzeniają, pod przykrywką wyrażenia opinii, także osoby publiczne” – napisała.

Blanka postanowiła nawet wprost napisać, czy zamierza zrezygnować z udziału w Eurowizji. Okazuje się, że nie, wręcz przeciwnie. Wokalistka chce jeszcze ciężej pracować, by udowodnić, że zasłużyła na wygraną w preselekcjach.

„Jestem całym sercem z innymi uczestnikami. Zabrano mi piękny moment radowania się sukcesem, na który ciężko pracowałam. Czeka mnie sporo pracy. Po powrocie z Finlandii, gdzie nagrałam kolejny singiel, przygotowuję się z pełnym zaangażowaniem do Eurowizji, tak aby was nie zawieść. Znam presję i wagę reprezentowania kraju. Nie poddam się! Mało tego, obiecuję dać z siebie wszystko!” – podkreśliła.

Na koniec Blanka podziękowała wszystkim tym, którzy ją wspierają.

