Doda w „Pytaniu na śniadanie” zapytana o dziecko i Pachuta. „Ida, zachowaj komentarze dla siebie”

Doda przez lata nie pojawiała się w TVP. W podcaście Karola Paciorka twierdziła, że wynika to z niechęci Joanny Kurskiej do jej osoby. – Niestety bardzo mnie nie lubi. Nadal nie mam zielonego pojęcia dlaczego – powiedziała wokalistka. Teraz żona byłego prezesa TVP już nie pracuje w stacji, a Doda znów zaczęła się w niej pojawiać. Najpierw została zaproszona do „Pytania na śniadanie”, gdzie zapowiedziała swój udział w „Szansie na sukces”. Odpowiedziała też na pytania dotyczące życia prywatnego.

„Pytanie na śniadanie”. Doda o swojej przemianie

Doda pojawiła się w „Pytaniu na śniadanie”, gdy akurat dyżur mieli Ida Nowakowska i Tomasz Wolny, i to z nimi miała okazję rozmawiać. Najpierw mówiła o swoim show-biznesowym wizerunku i odpowiedziała na pytanie, dlaczego jedni ją kochają, a inni nienawidzą. Artystka wprost stwierdziła, że gwiazda musi wzbudzać emocje. Zwróciła jednak uwagę na fakt, że jest inaczej traktowana, a więc i zmieniło się jej zachowanie. Długo musiała pracować na szacunek mediów.

Inaczej podchodzą do mnie dziennikarze, inaczej się ze mną komunikują. Mniej ze mnie szydzą, mniej dyskredytują, więc mogę i ja z większym szacunkiem i spokojem się do nich odzywać. Jak zaczynałam karierę, było mi bardzo ciężko. Wszyscy próbowali, mam wrażenie, moją osobę poniżać. Pochodziłam z małego miasta, nie miałam sławnych rodziców, funduszy, żeby wszystko samemu rozkręcić, a charakterek butny, jak u każdego sportowca. Nie było mi łatwo, ale z biegiem lat zauważyłam większą akceptację tego, że jestem kolorowym ptakiem, jest większy szacunek wśród rozmówców, więc i ja mogę w końcu odsapnąć i zdjąć tę zbroję – powiedziała Doda

„Pytanie na śniadanie”. Doda zapytana o dziecko i Pachuta

Oczywiście w czasie rozmowy zostały też poruszone intymne tematy. Doda mówiła, jak zachowuje się na co dzień i podkreśliła, że jej sceniczny wizerunek jest przeciwieństwem prywatnego. Ida Nowakowska spytała też Dodę o dziecko i odniosła się do jej wypowiedzi sprzed lat, gdy Doda mówiła, że każdy powinien świadomie decydować się na założenie rodziny. Artystka nie zmieniła zdania.

Ten, kto się decyduje na dziecko, nie może ulegać presji społeczeństwa. Dziecko musi być chciane, wyczekane, kochane. Nie jest sztuką sama prokreacja, sztuką jest wychowanie dziecka na wartościowego człowieka. A do tego potrzeba sto procent swojego czasu. To jest misja, zawód na dwadzieścia cztery godziny – powiedziała.

Z kolei w czasie rozmowy o związkach Ida Nowakowska zwróciła uwagę, że Dariusz Pachut, nowy partner Dody, „jest taki przystojny”. Te słowa najwyraźniej się gwieździe nie spodobały, bo przyznała, że jest osobą zazdrosną i ostro odpowiedziała prezenterce. – Ida, zachowaj swoje komentarze dla siebie – powiedziała.

