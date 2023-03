Na co do kina? Lista premier w piątek 3 marca

Od dziś w kinach obejrzymy między innymi wyczekiwanego polskiego „Filipa”. Zobaczyć będziemy mogli też między innymi film o irańskim seryjnym mordercy czy adaptację książki „Pokolenie Ikea”.

Repertuar kin. Piątek 3 marca

„Holy Spider”



Historia seryjnego mordercy, który w Iranie w 2000 roku zabijał pracownice seksualne pod pretekstem oczyszczania miasta.



„Imperium światła”



Film w reżyserii nagrodzonego Oscarem Sama Mendesa to mocna i przejmująca opowieść o więziach międzyludzkich oraz magii kina osadzona w realiach nadmorskiego miasteczka w Anglii z początku lat 80-tych XX wieku. Mocną stroną filmu jest gwiazdorska obsada, na czele z laureatką Oscara® Olivią Colman, laureatem BAFT-y Michealem Wardem oraz zdobywcą Oscara Colinem Firthem. Jest to również kolejna produkcja, przy której Mendes współpracuje z nagrodzonym Oscarem autorem zdjęć Rogerem Deakinsem.



„Filip”



Rok 1941, warszawskie getto. Filip, młody polski Żyd, ze swoją ukochaną Sarą przygotowują się do występu w kabarecie, by zarobić na utrzymanie rodziny. Podczas premiery dochodzi do strzelaniny, podczas której ginie Sara i siedzący na widowni bliscy Filipa. Dwa lata później mężczyzna pracuje jako kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu we Frankfurcie. Podając się za Francuza, w samym sercu hitlerowskich Niemiec korzysta ze wszystkich uroków świata, nie jest w stanie się zatrzymać ani na chwilę. Następujące po sobie tragiczne wydarzenia sprawiają jednak, że nagle całe starannie zbudowane frankfurckie życie Filipa rozpada się jak domek z kart.



„Creed III”



Filmową serię rozpoczął w 2015 roku film „Creed: Narodziny legendy”, będący spin-offem serii „Rocky”. W trzeciej części po raz kolejny spotkamy się ze znanymi bohaterami. Tytułowy Adonis Creed odnosi same sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym, gdy wyzwanie rzuca mu przyjaciel z dzieciństwa i dawne złote dziecko boksu Damian (Jonathan Majors). Po długim pobycie w więzieniu pała on chęcią spróbowania sił w ringu. Starcie dawnych przyjaciół jest więcej niż tylko pojedynkiem. W celu wyrównania dawnych rachunków Adonis musi postawić na szali swoją przyszłość. Damian zaś nie ma nic do stracenia.



„Pokolenie Ikea”



Dla głównego bohatera przygodny seks, fantazje erotyczne i szybkie romanse to punkt wyjścia do opowieści o realiach, w jakich żyją współcześnie młodzi.



„Szczęście Mikołajka”



Wszystko zaczęło się wiele lat temu w Paryżu, gdy w pewnej sympatycznej rodzinie przyszedł na świat mały chłopiec o imieniu Mikołajek. Niewiele wia­domo o jego najmłodszych latach, ale o czasach szkolnych usłyszał cały świat! Razem z paczką zwariowanych kumpli Mikołajek do perfekcji opanował nie­łatwą sztukę doprowadzania do szaleństwa nie tylko nauczycieli, ale także kochanych rodziców, sąsiadów, a nawet sklepikarzy. Każda ich przygoda wywołuje istne tsunami w szkole lub w domu, a kłótnia urasta do rozmiarów bitwy pod Waterloo. Nie sposób ich jednak nie kochać, bo wszystko czego dotkną zamieniają w radość i śmiech. Dzieje się to oczywiście za sprawą samego Mikołajka, który ma dryg do przygody i niekończącą się ciekawość. To właśnie ona pewnego dnia każe mu zakraść się do pracowni swoich twór­ców Renégo Goscinnego i Jean-Jacques'a Sempégo, którzy opowiedzą mu o swojej przyjaźni, dzieciństwie i o tym jak pewnego dnia go wymyślili.



„Noc 12 października”



Prędzej czy później każdy policyjny śledczy trafia na sprawę, której nie potrafi rozwikłać i staje się ona dla niego rodzajem niezdrowej obsesji. Dla Yohana, świeżo upieczonego szefa wydziału kryminalnego w Grenoble, może nią okazać się tajemnicze morderstwo młodej dziewczyny imieniem Clara, do jakiego właśnie doszło na terenie będącym pod jego jurysdykcją.

Ślady na miejscu zbrodni niewiele mówią zarówno o potencjalnym napastniku, jak i jego motywie. Rozpoczynają się rutynowe policyjne czynności, będące wstępem do dalszego, skomplikowanego śledztwa. Wraz z nowymi podejrzanymi, których przesłuchuje Yohan, obraz sprawy jedynie się zaciemnia, budząc w policjancie kolejne wątpliwości. Zwłaszcza że mężczyzna ma coraz większy problem z zachowaniem odpowiedniego dystansu do podjętego śledztwa. Bezradność miesza się z frustracją, gdy pomimo wytężonej pracy wciąż jedyną pewną informacją pozostaje fakt, że do tragicznego zdarzenia doszło w nocy 12 października. Czytaj też:

