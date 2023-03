Julia Wieniawa komentuje aferę między Hailey Bieber i Seleną Gomez. Wspomina szkolne czasy

Ostatnio media na całym świecie żyją ponownym konfliktem pomiędzy Hailey Bieber i Seleną Gomez. Wszystko zaczęło się od tego, że żona Justina Biebera naśmiewała się z przyjaciółki Seleny – Taylor Swift, a także kpiła z naturalnych zdjęć byłej partnerki swojego męża. To zachowanie spotkało się z potępieniem ze strony internautów. Nawet Julia Wieniawa postanowiła je skomentować.

Julia Wieniawa wspomina szkolne lata

Julia Wieniawa jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie regularnie publikuje nie tylko zdjęcia, ale i nagrania na InstaStory. Chwali się podróżami, nowymi projektami czy codziennością. Tym razem wybrała się do fryzjera i miała trochę czasu, by nadrobić najnowsze plotki. Na TikToku dowiedziała się o kłótni pomiędzy Hailey Bieber a Seleną Gomez i natychmiast stanęła po stronie jednej z gwiazd. Przy okazji wróciły wspomnienia ze szkolnych lat.

„Ja też team Selena. Aż przypomniały mi się moje dramy w gimnazjum, jak koleżanki potrafiły mnie tak słabo potraktować albo szydzić ze mnie lub innych na korytarzu. Thanks God, że już nie chodzę do szkoły. Dziewczyny potrafią być okrutne. Ale w sumie nie trzeba być w szkole, żeby niektóre dorosłe kobiety nadal zachowywały się jak dzieci” – napisała Julia Wieniawa.

Przypomnijmy, że konflikt między Seleną a Hailey trwa od lat. Wszystko zaczęło się, gdy Hailey związała się z Justinem Bieberem, a w tym czasie Selena przeszła załamanie nerwowe. Mimo że to Hailey ułożyła sobie życie u boku wokalisty, to internauci wiele razy zwracali uwagę, że modelka ma obsesję na punkcie byłej dziewczyny swojego męża. Tymczasem same zainteresowane próbowały zaprzeczać plotkom – w 2022 roku zrobiły sobie nawet wspólne zdjęcie.

