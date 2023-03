Eurowizja 2023. Blanka o kulisach preselekcji. Podeszli do niej Jann i Edyta Górniak

Tegoroczne preselekcje do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji wzbudziły emocje jak nigdy wcześniej. Wszystko za sprawą odmiennych preferencji muzycznych widzów i jurorów. Ci pierwsi głosowali na Janna i jego „Gladiatora”, ci drudzy na Blankę i jej „Solo”. I to właśnie ona wygrała, ku oburzeni widzów. Teraz Blanka ujawniła, jak potraktował ją Jann za kulisami preselekcji.

Eurowizja 2023. Blanka o kulisach preselekcji

Blanka korzysta ze swoich „5 minut” sławy i pojawiła się w podcaście Idy Nowakowskiej i Aleksandra SIkory „Bądźmy razem”. Wokalistka opowiedziała o kulisach preselekcji. Okazuje się, że po występach Jann przyszedł do jej garderoby i ją wspierał, gdy rozpętała się medialna burza!

– Przybiliśmy sobie piątkę. Jesteśmy naprawdę dobrymi znajomymi. Muzyka powinna łączyć i my to rozumiemy – powiedziała Blanka.

Blanka nie kryła też, że najbardziej bała się Edyty Górniak. Była jednak zaskoczona jej zachowaniem po występie. – Dopiero wtedy dotarło do mnie, że zostałam odebrana bardzo pozytywnie. Zaczęło to do mnie docierać – powiedziała.

Blanka ujawniła plany na Eurowizję 2023

Blanka już zaczyna myśleć o swoim show w czasie Eurowizji 2023. Zamierza wydłużyć utwór i chce zrobić wrażenie na widzach.

– Konkretów jest coraz więcej. Ale po dwóch godzinach snu jest mi ciężko skleić myśli do końca, żeby były konkretne. Na pewno jest coraz więcej pomysłów i będzie dużo zmian i dużo pracy nad tym, żeby to było po prostu lepsze. Na pewno chciałabym przedłużyć piosenkę – powiedziała Blanka.

Blanka jest pełna nadziei, że jej utwór „Solo” ma szansę zachwycić widzów. – Jesteśmy grani w Bułgarii, Grecji, Turcji, na Litwie, Ukrainie, naprawdę w paru fajnych miejscach. I cieszę się, że „Solo” jest cały czas szerzej rozgrywane na świecie. Mam nadzieję, że jest to duży bonus i duży plus do tego, żeby zdobyć więcej punktów. Oczywiście teraz trwają przygotowania całego show — to się liczy najbardziej. Na pewno włożę w to bardzo dużo pracy i liczę, że to pomoże – powiedziała wokalistka.

23-latka zdradziła też, że „Solo” napisała w pół godziny-godzinę! Zrobiła to wraz ze znajomymi z Finlandii i Szwecji na... Zoomie. Stwierdziła też, że każdy artysta może odnieść sukces, jeśli ma tyle samozaparcia i wiary w siebie ja ona.

– Swoją drogę zaczęłam od googlowania, jak nagrać swoją piosenkę. Totalnie nie wiedziałam, co mam zrobić i gdzie mam iść. Mieszkałam wtedy w Mierzynie pod Szczecinem. Powiedziałam sobie: „tak, to jest to, co chcę robić” – powiedziała.

