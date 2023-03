Bruce Willis w coraz gorszym stanie. Przestał poznawać swoją matkę, stał się agresywny

Bruce Willis jakiś czas temu wycofał się z życia zawodowego i publicznego. Okazało się, że cierpi na otępienie czołowo-skroniowe i nie jest już w stanie pracować na planach filmowych. Niestety, choroba coraz bardziej postępuje, a aktor przestał rozpoznawać najbliższe mu osoby. Ostatnio nie rozpoznał własnej matki.

Bruce Willis przestał rozpoznawać twarze bliskich osób

Bruce Willis jest w coraz gorszym stanie. Niestety, obecnie medycyna nie jest na tyle rozwinięta i nie ma lekarstwa na jego chorobę. Nie ma też sposobu, by zatrzymać otępienie czołowo-skroniowe lub zmniejszyć jej skutki. Ostatnio okazało się, że hollywoodzki gwiazdor przestał rozpoznawać twarze bliskich osób, m.in. własnej matki. To nie wszystko – pojawiły się też nowe objawy. Aktor zaczął być agresywny.

„Nie jest pewna (matka aktora, Marlene Willis – przyp. red.), czy jej własne dziecko ją w ogóle rozpoznaje. Jest jakby spowolniony, bywa agresywny, nie da się już z nim prowadzić normalnej rozmowy. Ale to niestety standardowy stan przy tej chorobie” – powiedziała kuzynka matki aktora, Wilfried Gliem, w rozmowie z „BILD-em”.

Bruce Willis choruje już od dłuższego czasu. Początkowo nie chciał poddać się chorobie i pracował. Potrzebował jednak wsparcia na planie, żeby móc odgrywać swoje kwestie. Miał problemy z ich zapamiętaniem. W końcu jego rodzina wydała oficjalne oświadczenie o stanie jego zdrowia.

„Kierując te słowa do niesamowitych fanów Bruce'a, jako rodzina, chcemy podzielić się tym, że nasz ukochany Bruce ma pewne problemy zdrowotne i ostatnio zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze. W wyniku tego i po długim namyśle Bruce postanowił odejść od kariery, która tak wiele dla niego znaczyła. Jest to naprawdę trudny czas dla naszej rodziny i doceniamy waszą nieustanną miłość, współczucie i wsparcie. (...) Jak to zawsze mówi Bruce „Live it up!” i razem planujemy zrobić właśnie to” – napisała rodzina aktora w oświadczeniu, które pojawiło się na profilu instagramowym córki aktora, Rumer.

