Anna Samusionek z córką na premierze filmu. Angelika ma 20 lat i zmieniła imię

W środę, 1 marca, odbyła się premiera filmu „Pokolenie Ikea”, na której pojawiła się plejada gwiazd, również tych dawno niewidzianych. Można było podziwiać m.in. Magdalenę Cielecką z Bartoszem Gelnerem czy Anna Samusionek. U boku tej ostatniej pozowała dorosła już córka. Angelika ma już 20 lat!

Anna Samusionek z córką na premierze

Anna Samusionek chętnie pozowała na ściance u boku swojej córki. Z tej okazji obie panie zaprezentowały się w eleganckich stylizacjach. Aktorka miała na sobie czarny top, na który założyła marynarkę w zwierzęcy, wężowy wzór. Do tego dobrała czarne skórzane spodnie, a w dłoni trzymała kopertową torebkę sporych rozmiarów. Córka Anny Samusionek postawiła za to na czarny total look. Miała na sobie kombinezon w tym kolorze, do którego dobrała czarne czółenka i czarny pasek, który podkreślał jej talię. Uwagę zwracały mocno czerwone usta.

Anna Samusionek zabrała córkę na premierę nie bez powodu. A może to córka zabrała matkę? – (...) to było dla mnie szczególne wydarzenie... Na liście osób pracujących przy tej produkcji znalazła się moja córka Mia Samusionek. To trochę jakby jej filmowy debiut, więc nie mogło zabraknąć dumnej mamy. To dopiero drugi rok studiów w Łódzkiej Filmówce na organizacji produkcji, a coś czuję, że częściej będę chodzić na jej premiery niż swoje – napisała aktorka.

Tak zmieniła się córka Anny Samusionek

Nie każdy wie, że jakiś czas temu córka Anny Samusionek zmieniła imię. Aktorka ujawniła ten fakt, oznaczając córkę w jednym z instagramowych wpisów. – DZIECKO @mia.samusionek ZA KIEROWNICĄ. Ruszamy za miasto. Dobrego dnia dla wszystkich. P.s. Droga do rodzinnego Olsztyna i z powrotem zaliczona przez moją córkę (pierwszy raz od zrobienia „prawka”!). Kolejny etap odcinania mamusinej pępowiny za mną. Na hasło „Mamo, mogę wziąć samochód” trzeba będzie mówić: „Ok” – napisała.

Oznaczenie „Mia” zwróciło uwagę jednego z fanów, który spytał, czy Angelika zmieniła imię. Aktorka odpowiedziała. „Imię i nazwisko”.

Przypomnijmy, że lata temu głośno było o wojnie między Anną Samusionek a jej drugim mężem, Krzysztofem Zuberem. Para miała duże problemy z porozumieniem się w sprawie opieki nad córką. Pomiędzy Anną a Krzysztofem nie brakowało medialnych oskarżeń i batalii sądowych. W pewny momencie sprawa zrobiła się tak poważna, że Mia trafiła do domu dziecka.

