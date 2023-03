Meghan Markle i książę Harry stracili dostęp do Frogmore Cottage. Król Karol ich wyrzucił

Meghan Markle i książę Harry po ślubie zamieszkali we Frogmore Cottage. Brytyjskie media tygodniami rozpisywały się na temat wielkiego remontu posiadłości i zmian, które wprowadziła tam Meghan. Żona księcia Harry'ego zażyczyła sobie m.in. pokoju do jogi. Emocje budziła też kwota, którą książęca para wydała na renowację – wynosiła bowiem około 3 milionów funtów. Para opuściła jednak posiadłość w raz z „megxitem” i wyprowadzką do USA. Teraz okazuje się, że Meghan i Harry na dobre utracą dostęp do posiadłości, bo król Karol III zarządził ich eksmisję.

Król Karol III wyrzucił Meghan i Harry'ego z Frogmore Cottage

Jak donosi Daily Mail, decyzja o eksmisji byłej książęcej pary zapadła tuż po premierze „Spare”, książki księcia Harry'ego, w której ujawnił dużo rodzinnych brudów. O ile rodzina królewska nie skomentowała żadnych doniesień zawartych w publikacji, o tyle postanowiła wyrazić swoje zdanie w inny sposób – król Karol III nakazał eksmitować syna i jego żonę z posiadłości Frogmore Cottage.

Według medialnych informacji, książę Harry i Meghan Markle już zabrali się za przeprowadzkę i zabierają z posiadłości swój dobytek. Król Karol III co prawda dał im czas do momentu swojej koronacji, ale najwyraźniej para chce mieć to jak najszybciej za sobą. Ponoć do ich domu w USA już trafiła ozdobna otomańska ława oraz zabytkowy szezlong.

„To wszystko wydaje się ostatecznością i przypomina okrutną karę. To tak, jakby rodzina chciała całkowicie się od nich odciąć i wymazać ich na dobre. Harry i Meghan mają czas na wyprowadzkę do czasu koronacji” – powiedział informator Daily Mail.

Co ciekawe, posiadłość Frogmore Cottage może szybko zyskać nowego lokatora. Mówi się, że zostanie nim książę Andrzej! Jemu samemu ten pomysł nie do końca się podoba, bo w nowej posiadłości miałby „zaledwie” 10 pokoi do dyspozycji. Obecnie mieszka w Windsor Royal Lodge, gdzie ma aż 30 pokoi.

