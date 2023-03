Izabela Janachowska pokazała swój nowy apartament. Jest bardzo luksusowy

Izabela Janachowska zaprosiła swoich fanów do nowego apartamentu. Pokazała, jak go urządziła. Daleko mu do modnego minimalizmu.

Izabela Janachowska jakiś czas temu poinformowała, że wraz z mężem Krzysztofem Jabłońskim zamierza sprzedać swój 271-metrowy apartament i chce zamieszkać w innym miejscu. Dawne lokum zostało wystawione za ponad 9 milionów złotych na sprzedaż. Tymczasem para wraz z synem Christopherem zamieszkała już w nowym apartamencie. Izabela Janachowska zaprezentowała na Youtubie jak go urządziła. Izabela Janachowska pokazała jak wygląda jej nowy apartament Izabela Janachowska wrzuciła nowe nagranie na swój kanał na Youtubie. Wideo dotyczy przygotowywania kolacji dla przyjaciół, ale w tle możemy zobaczyć nowe wnętrza Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego. W pierwszym ujęciu widać łazienkę, a następnie kuchnię, która jest połączona z salonem. Wnętrza są ogromne i luksusowo urządzone. Nie znajdziemy w nich modnego wśród gwiazd i celebrytów minimalizmu, nie dominuje także biały kolor. Izabela Janachowska i jej mąż postawili na wykończenia marmurem, dominuje także beż oraz dużo szkła. W kuchni uwagę zwraca ogromna wyspa z marmurowym blatem, na którym można przygotowywać posiłki. W tym samym pomieszczeniu znajduje się szklana gablota z winem i kieliszkami. W innym ujęciu nagrania można zobaczyć elegancki gabinet Krzysztofa Jabłońskiego. To wnętrze prawdziwego biznesmena. Nie brakuje skórzanych mebli i dużego biurka. Widać, że Krzysztof Jabłoński ma zdjęcia ukochanej żony na półkach. Salon w domu Izabela Janachowska i Krzysztofa Jabłońskiego również jest ogromny, tak samo jak i jadalnia, w której para postanowiła przyjąć swoich gości. Zobacz w galerii zdjęć, jak prezentuje się mieszkanie Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego. Czytaj też:

Tak wygląda nowy apartament Izabeli Janachowskiej