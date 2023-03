Jann wystąpił w „Dzień dobry TVN”. Zapewnił: „Czuję się wygrany”

Tegoroczne preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji wywołały ogromne emocje. Wszystko za sprawą zwycięstwa Blanki, która w SMS-owym głosowaniu zdobyła mniej głosów niż Jann, a jednak mimo tego jurorzy zdecydowali, że to ona będzie reprezentować nasz kraj w Liverpoolu. Jann po przegranej prosił swoich fanów, by nie hejtowali Blanki i zapowiedział, że zamierza dalej rozwijać swoją karierę. Teraz pojawił się w „Dzień dobry TVN”.

Jann wystąpił w „Dzień dobry TVN”

Jann wykorzystuje swoje 5 minut i prosto z TVP poszedł do stacji TVP, gdzie zasiadł na kanapie śniadaniówki. Od razu powiedział, jak czuje się po udziale w preselekcjach.

„Czuję się wygrany. Dla mnie to jest bardzo fajne, że zebrałem wokół siebie takich ludzi, którzy mnie wspierają. Mogę działać i tworzyć z jeszcze większym wsparciem i większą liczbą odbiorców” – powiedział.

Nie każdy wie, że Jann, a dokładnie Jan Rozmanowski, pochodzi z muzykalnej rodziny. Swój talent miał szansę rozwijać w Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkała jego rodzina. – Kiedy wyprowadziłem się do Wielkiej Brytanii, nauczycielka śpiewu zauważyła, że śpiewam kontratenorem, powiedziała, że to niesamowity głos i zaczęła mnie kształcić w tym kierunku – powiedział.

Gdy miał 15 lat, wraz z rodziną przeprowadził się do Irlandii. – Całą rodziną zdecydowaliśmy się wyjechać do Irlandii Północnej, gdy miałem 15 lat. Moi znajomi zmieniali szkołę, a ja zmieniałem wszystko. Ostatecznie wyszło na dobre, skończyłem szkołę z najlepszym wynikiem – dodał Jann.

24-letni wokalistka przyznał też, że zależy mu na spójnym wizerunku. – Staram się tworzyć spójnie. Nie tylko muzykę, ale też cały wizerunek. Staram się coś przekazać, to ma kontekst – powiedział.

Jann odniósł się też do swojej znajomości z Ralphem Kaminskim, który go wspierał po przegranej. Artyści dobrze się znają, bo Jann występował jako support przed koncertami Ralpha. – On jest kompletnym artystą. To, że możemy współpracować, mieć ze sobą coś wspólnego, to dla mnie ogromny zaszczyt. To jest dobrze naoliwiona maszyna, on wie, co robi – powiedział Jann.

Czytaj też:

Ralph Kaminski oburzony wynikami preselekcji do Eurowizji. Skomentował krótki i dosadnieCzytaj też:

„Nasz nowy dom”. Rodzina Janna wystąpiła w programie. Katarzyna Dowbor czule ją wspomina