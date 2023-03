Siostra Gosi Andrzejewicz wstąpiła do zakonu. „Nie może nigdzie wyjść, nawet na pogrzeb”

Gosia Andrzejewicz, mimo że lata świetności i sławy ma już za sobą, to wciąż udziela się w mediach społecznościowych i pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami. Niedawno pochwaliła się, że wydała singiel, ale na Instagramie podejmuje się tematów nie tylko związanych z karierą. Śledzi ją 45 tysięcy fanów.

Gosia Andrzejewicz twierdzi, że widziała UFO

Twórczyni takich hitów jak „Pozwól żyć”, „Słowa”, czy „Otwórz oczy” chętnie wykorzystuje zainteresowanie fanów. Ostatnio głośno było o pomyśle Andrzejewicz, że nad Polską pojawiło się UFO. Gwiazda udostępniła nagranie z tego zdarzenia. Na ekranie widzimy nieokreślony latający przedmiot, który wzbudził w Andrzejewicz ciekawość pomieszaną ze strachem. Mimo że fani sugerowali, że przedmiot to dron, albo zwykła reklamówka, to piosenkarka nie dawała za wygraną.

Gosia Andrzejewicz opowiedziała o siostrze, która wstąpiła do zakonu

Teraz Gosia Andrzejewicz zorganizowała na swoim profilu serię pytań i odpowiedzi. Jeden z fanów zapytał, czy to prawda, że jej siostra wstąpiła do zakonu. „Tak, jest w zakonie zamkniętym o najsurowszej klauzuli. Nie może nigdzie wyjść, nawet na pogrzeb członka rodziny” – odpowiedziała celebrytka. Kolejny z internautów zapytał, czy siostry Andrzejewicz są do siebie podobne. „Siostra też jest piękną kobietą. Wyższa niż ja” – napisała.

Jakiś czas temu Gosia Andrzejewicz pojawiła się w programie „Gwiazdy Cejrowskiego”, gdzie także pojawił się temat siostry. Wokalistka opowiedziała, jakie kobieta prowadziła życie przed zakonem.

– Moja siostra jest w zakonie zamkniętym, ale to była jej decyzja. Ona była bardzo zdolną osobą. Skończyła uniwersytet na wydziale biologii i pracowała już jako nauczycielka, mieszkała w swoim mieszkaniu. W pewnym momencie stwierdziła, że to nie jest to, co ona chce robić. Jej powołanie jest w zakonie i nikt nie miał wpływu na jej decyzję – zdradziła.

Czytaj też:

Patrycja Markowska opowiedziała u Magdy Mołek o rozstaniu z mężem. „Najtrudniejszy moment w życiu”Czytaj też:

Quiz z Eurowizji. Największe wpadki i przeboje