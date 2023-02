Eurowizja 2023. Blanka będzie reprezentować Polskę. Wygrała preselekcje. Kim jest?

Blanka, a dokładnie Blanka Stajkow, swoim zwycięstwem na preselekcjach do Eurowizji wywołała ogromne emocje i kontrowersje. Widzowie oburzają się, że wyniki zostały sfałszowane, a w rzeczywistości powinien wygrać Jann, który zdobył więcej SMS-owych głosów. Ostatecznie jednak jurorzy, na czele z Edytą Górniak, zdecydowali, że to Blanka będzie reprezentować nasz kraj w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji. Kim jest wokalistka?

Blanka będzie reprezentować Polskę podczas Eurowizji 2023. Kim jest?

Blanka Stajkow jest 23-letnia DJ-ką, wokalistką i modelką. Urodziła się w Szczecinie, ale jako nastolatka mieszkała w USA. Muzyką zaczęła się pasjonować, gdy miała 14 lat i wtedy też napisała swoją pierwszą piosenkę. Mieszkając w USA, miała okazję występować np. w The Bitter End, w którym śpiewała Lady Gaga!

W Polsce zrobiło się o niej głośno, gdy w 2021 roku wystąpiła w 10. edycji „Top Model”! Blanka nie zrobiła jednak kariery ani w programie, ani w modelingu. Wolała się skupić na muzyce. Nagrała debiutancki singiel „Better”, który podbił serwis Youtube i zyskał 460 tysięcy odsłon. Potem wokalistka miała okazję zagrać w teledysku Smolastego. Co ciekawe, Blanka i raper związali się ze sobą, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu. Blanka znów miała okazję skupić się głównie na muzyce, co zaowocowało kontraktem z Warner Music Poland i utworem „Solo”.

Blanka była zaskoczona wygraną w preselekcjach

To właśnie dzięki tej piosence Blanka podbiła serca jurorów i wygrała preselekcje do Eurowizji 2023. I ten utwór zaprezentuje w Liverpoolu, mimo oburzenia internautów. Ci domagają się, by Blanka zrezygnowała z udziału, ustępując miejsca Jannowi! Ona sama się do tego nie odniosła, ale po wygranej w preselekcjach nie ukrywała swojego zdziwienia, o czym powiedziała w rozmowie z Plejadą.

„Jestem dalej w szoku i w to nie wierzę. We mnie też wyniki wzbudziły duże emocje, więc nic dziwnego. Pierwszy szok, który dzisiaj przeżyłam, to kiedy zobaczyłam głosowanie jury. Nie wiedziałam, co się dzieje. Kompletnie się tego nie spodziewałam. Jeśli chodzi o jury, tego się kompletnie nie spodziewałam” – powiedziała Blanka.

Podkreśliła też, że chce pokazać Polakom, że „dobrze wybrali”. Zobaczcie galerię zdjęć naszej reprezentantki.

