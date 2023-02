Eurowizja 2023. TVP reaguje na zarzuty, że wynik preselekcji był ustawiony

Wygrana Blanki na preselekcjach do Eurowizji 2023 wywołała ogromne emocje. Widzowie stawiali na Janna i to on zdobył miażdżącą liczbę SMS-owych głosów. Jurorzy zdecydowali jednak, że na Eurowizję 2023 do Liverpoolu pojedzie Blanka wraz ze swoim utworem „Solo”. Widzowie podejrzewają, że wynik był ustawiony. TVP odpowiada.

TVP reaguje na zarzuty o sfałszowaniu wyników

Internauci przeprowadzili śledztwo, z którego rzekomo wynika, że wygrana wokalistki była ustawiona. Telewizja Polska miała opublikować artykuł, w którym ogłosiła zwycięstwo Blanki, kilka godzin przed preselekcjami. Screeny publikacji pojawiły się na facebookowym profilu Let's talk about ESC i widać na nich, że artykuł pojawił się o godzinie 15:33.

„To nie jest fejk. News o zwycięstwie Blanki pojawił się dziś już o godz. 15:33. Rozumiem, że można przygotować sobie draft, ale ta sprawa wymaga zwyczajnie zabezpieczenia i zbadania. (...) Piszę o tym wobec pojawiających się wątpliwości, co do uczciwości procesu głosowania jury, zmian regulaminowych w ostatniej chwili, braku informacji w zakresie indywidualnych not jurorów i cząstkowego wyniku głosowania publiczności. Stawiam pytanie o zachowanie zasad transparentności niezbędnego dla nadawcy publicznego. Kolejny rok i kolejny problem związany z etyką” – czytamy na profilu Let's talk about ESC.

Serwis Pudelek postanowił poprosić TVP o wyjaśnienia.

„Wydawca serwisu tvp.pl pracę nad artykułem o reprezentancie Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji rozpoczął o godz. 15:33, aby w momencie podania wyników głosowania jedynie uzupełnić zwycięzcę i jak najszybciej opublikować cały tekst. Niestety w systemie zarządzania treścią zapisany został moment utworzenia pliku, zamiast godziny publikacji, czyli 20:56. TVP informuje, że wybór reprezentanta Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji jest transparentny i zgodny z procedurami”- poinformował pracownik. TVP.

Serwis Pudelek podkreśla jednak, że pracownik TVP nie odpowiedział na pytanie, dlaczego tuż przed preselekcjami zmieniono zasady głosowania.

