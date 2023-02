Zwycięstwo Blanki na preselekcjach do Eurowizji było ustawione? Internauci wskazują dowody

Za nami koncert „Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!”, podczas którego widzowie i jurorzy wyłonili reprezentanta Polski w Liverpoolu. Okazało się, że wygrała Blanka, ku ogromnemu niezadowoleniu widzów i internautów. Uznali nawet, że wyniki były ustawione, a Telewizja Polska ogłosiła zwycięstwo wokalistki o kilka godzin wcześniej.

Zwycięstwo Blanki na preselekcjach do Eurowizji było ustawione?

Zwycięstwo Blanki podczas koncertu „Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!” wywołało ogromne emocje i oburzenie. Wydawało się bowiem, że to Jann wygra – miał duże wsparcie widzów i internautów. Okazało się jednak, że jurorzy, na czele z Edytą Górniak, zdecydowali inaczej i zwyciężyła Blanka. Sama wokalistka była tym zaskoczona, o czym opowiedziała w rozmowie z Plejadą.

Jann skomentował zwycięstwo Blanki i poprosił swoich fanów, żeby nie hejtowali jej. Tymczasem internauci już przeprowadzili śledztwo, z którego rzekomo wynika, że wygrana wokalistki była ustawiona. Telewizja Polska miała opublikował artykuł, w którym ogłosiła zwycięstwo Blanki, kilka godzin przed preselekcjami. Screeny publikacji pojawiły się na facebookowym profilu Let's talk about ESC i widać na nich, że artykuł pojawił się o godzinie 15:33.

„To nie jest fejk. News o zwycięstwie Blanki pojawił się dziś już o godz. 15:33. Rozumiem, że można przygotować sobie draft, ale ta sprawa wymaga zwyczajnie zabezpieczenia i zbadania. (...) Piszę o tym wobec pojawiających się wątpliwości, co do uczciwości procesu głosowania jury, zmian regulaminowych w ostatniej chwili, braku informacji w zakresie indywidualnych not jurorów i cząstkowego wyniku głosowania publiczności. Stawiam pytanie o zachowanie zasad transparentności niezbędnego dla nadawcy publicznego. Kolejny rok i kolejny problem związany z etyką. (...) W informacji prasowej TVP czytamy: Piosenka „Solo” opowiada o miłości, która okazała się być zwykłą „ściemą”. Oby nie okazało się, że głosowanie było zwykłą ściemą i to W INTERESIE samej TVP należy dokładnie wyjaśnić – czytamy na profilu Let's talk about ESC.

facebook

Wspomniany artykuł jest opublikowany na stronie TVP, jednak ze zmienioną już godziną na 20:56. Fani Janna zapowiadają, że będą protestować – zamierzają pisać petycje, a nawet chcą pojawić się pod budynkiem TVP, by wyrazić swoje niezadowolenie. Telewizja Polska nie odniosła się do powyższych zarzutów.