Tak wygląda mieszkanie Olgi Frycz. Zamierza je sprzedać za 2 miliony złotych

Olga Frycz mieszka na warszawskim Ursynowie. Jej mieszkanie znajduje się na luksusowym osiedlu, ma trzy pokoje w tym salon z kuchnią oraz prywatny ogródek. W tym miejscu aktorka mieszka od lat wraz z córkami, ale ostatnio zdecydowała się na przeprowadzkę. Na razie jednak ujawniła dopiero projekt nowego mieszkania, a obecne wystawiła na sprzedaż. Jak informuje serwis Pudelek, Olga Frycz chce sprzedać swój apartament za 2 miliony złotych. Jak go urządziła?

Tak mieszka Olga Frycz

Olga Frycz jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie regularnie publikuje zdjęcia nie tylko z pracy czy podróży, ale także z domu. Chętnie wrzuca rodzinne kadry, na których widać jej córki, a w tle wnętrza luksusowego mieszkania. Najchętniej Olga Frycz fotografuje swój salon, który jest połączony z kuchnią. Wnętrze to jest urządzone bardzo nowocześnie – uwagę zwraca oryginalny żyrandol, meblościanka, która zajmuje całą ścianę oraz duża i szara sofa. W pokoju znajduje się też kominek, pianino i telewizor. Druga ściana została ozdobiona wieloma plakatami, nadając wnętrzu nowoczesnego charakteru. Z tego pomieszczenia jest także wyjście do ogródka, a duże drzwi i okna sięgające od sufitu do podłogi zapewniają wnętrzu dużo światła.

Salon jest połączony z kuchnią, którą jakiś czas temu Olga Frycz remontowała. Opisała to na swoim instagramowym profilu. – Remont w kuchni trwał dwa miesiące za długo, do szału mnie to doprowadzało, ale z efektu końcowego jestem zadowolona. Zrezygnowałam z górnych szafek i zdecydowałam się zabudować lodówkę, przez to zyskałam dużo dodatkowej przestrzeni do przechowywania.

Białe fronty zamieniłam na drewniane dębowe, przez to kuchnia jest cieplejsza i współgra z pozostałą częścią mieszkania. Niebieskie płytki zmieniłam na lastryko (tu wtopa, bo miejsce na lastryko zostało źle policzone i przez to jest jakaś idiotyczna podziałka i fugi i to mnie czasem denerwuje). Zamiast górnych szafek są otwarte półki i przez to jakoś tak więcej przestrzeni się zrobiło. Zrezygnowałam z okapu i to był błąd jednak. Powinnam była zostawić chociaż pochłaniacz. Może kiedyś to zrobię. Zmieniłam lampy i krzesła. Lampę okrągłą szklaną dostałam dawno temu, będzie jakieś 10 lat od mojego ówczesnego chłopaka. To piękny vintage kupiony w Szwajcarii, z tego co pamiętam – napisała Olga Frycz.

Olga Frycz skupia się na pokazywaniu przede wszystkim tych dwóch przestrzeni. Resztę pomieszczeń utrzymuje w tajemnicy. Zobaczcie, jak ten fragment swojego mieszkania urządziła aktorka. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

