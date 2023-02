Widzowie są oburzeni, że to Blanka pojedzie na Eurowizję 2023. Zwyciężczyni preselekcji komentuje

W niedzielę, 26 lutego, odbył się koncert „Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!”, dzięki któremu wyłoniono reprezentanta Polski na Konkurs Piosenki Eurowizji 2023. Na scenie zaprezentowało się 10 artystów, a w wyniku głosowania widzów i jurorów wygrała Blanka. Niektórzy są tym faktem oburzeni.

Widzowie domagają się anulowania głosów na Blankę

Choć to Jann był typowany na zwycięzcę tegorocznych preselekcji do Eurowizji, wygrała jednak Blanka. Tak zdecydowali widzowie w głosowaniu SMS-owym oraz jurorzy, których przewodniczącą była Edyta Górniak. Początkowo jurorzy wybrali finałową trójkę, w której Blanka zajęła 1. miejsce, 2. Dominik Dudek, a 3. Felivers. Blanka zwyciężyła, co oburzyło widzów.

„Dramat! Anulować głosy jury. Ktoś już tworzy jakąś petycje?”, „To zawsze jest frustrujące… Pięć osób wybrało za cały kraj praktycznie. To jury to żart”, „Tylko nie Blanka... Nie wiem jakim cudem dali ją na pierwsze miejsce, to nie piosenka na Eurowizję”, „Porażka, a mogliśmy mieć szansę na finał…” – piszą internauci.

O komentarz pokusiła się nawet uczestniczka show „Ślub od pierwszego wejrzenia” Anita Szydłowska. „Straszna ustawka ale dopóki będzie Eurowizja TVP nie ma co liczyć na prawdziwy talent. Blanka jest piękna, hit fajny ale to nie jest hit na Eurowizję i reprezentant Polski” – napisała.

Blanka komentuje swoje zwycięstwo w preselekcjach

Blanka, a dokładnie Blanka Stajkow, która jest polsko-bułgarską piosenkarką, sama jest zaskoczona zwycięstwem, czego nie ukrywała w rozmowie z Plejadą. Przyznała, że się tego nie spodziewała.

„Jestem dalej w szoku i w to nie wierzę. We mnie też wyniki wzbudziły duże emocje, więc nic dziwnego. Pierwszy szok, który dzisiaj przeżyłam, to kiedy zobaczyłam głosowanie jury. Nie wiedziałam, co się dzieje. Kompletnie się tego nie spodziewałam. Jeśli chodzi o jury, tego się kompletnie nie spodziewałam” – powiedziała.

Na pytanie dotyczące krytyki również odpowiedziała. Przyznała, że sama też jest fanką Janna. – (...) w pewnym sensie krytyczne komentarze są dla mnie zrozumiałe. Uważam, że muzyka powinna łączyć, a nie dzielić – podkreśliła.

