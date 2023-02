Przetakiewicz ostro oceniła strój Kulig. Teraz przeprasza

Joanna Przetakiewicz znana jest ze szczerych opinii i wypowiedzi. Niedawno głośno było o wywiadzie, w którym celebrytka zdradziła wiele szczegółów o swoim związku z Janem Kulczykiem. Przyznała m.in., że to ona była powodem rozpadu małżeństwa swojego partnera.

Przetakiewicz ostro o stylizacji Kulig

Teraz Joanna Przetakiewicz odniosła się do swoje kontrowersyjnej wypowiedzi dotyczącej stroju Joanny Kulig na Festiwalu Filmowym w Berlinie. Aktorka zdecydowała się na biały klasyczny komplet od Channel z czarnymi wykończeniami. Ta stylizacja wyjątkowo nie spodobała się byłej partnerce Kulczyka, która oceniła ją jako zupełnie nietrafioną.

Przetakiewicz jest wstyd za ocenę stroju Kulig

W ostatnim wywiadzie, którego Joanna Przetakieiwcz udzieliła Żurnaliście, przyznała, że wstyd jej za ocenę stroju Kulig – Powiem ci, że ktoś zapytał mnie, żebym oceniła, jak wyglądała Asia Kulig na festiwalu. I ponieważ ja wcześniej zobaczyłam jej zdjęcia, mówię: Boże, nasz towar eksportowy, nasz cud narodowy. Ja uwielbiam tę dziewczynę. To jest cud natury pod każdym względem, ja „Zimną Wojnę” oglądałam chyba pięć razy, bo to jest przeżycie nie z tej ziemi – zaczęła gwiazda.

W dalszej części wypowiedzi Przetakiewicz nawiązała do marki, od której pochodził kostium. – Pomyślałam sobie, że Chanel się jednak nie postarało, bo nie zauważyli jej potencjału, jej wdzięku, zmysłowości, kobiecości itd. I wku****** się na Chanel, że postarali się za mało. I ktoś tam mi zadał pytanie, jak oceniam jej wygląd i mówię, że jest to cudowna dziewczyna, uwielbiam ją, że to jest wybitna osobowość, aktorka, kobieta, cud, miód, wdzięk i tak dalej, bo autentycznie tak myślę. Ale powiedziałam: "Ale ubrałabym ją inaczej, bardziej minimalistycznie, w stylu Saint Laurent, a nie w stylu Chanel, który jest wybitnym domem mody, jednym z najbardziej prestiżowych na świecie, ale prawdą jest, że jest to styl bardzo trudny – dodała.

Przetakiewicz przyznała też, że było je„j głupio, wstyd i przykro, bo tej dziewczynie tylko i wyłącznie należy gratulować”. Nie ukrywała też, że zastanawia się „po, co w ogóle to powiedziała”.

