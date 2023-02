Niespodziewane spotkanie na stoku. Cichopek i Kurzajewski pochwalili się zdjęciem

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski uwielbiają razem podróżować. Ujawnienie ich związku miało miejsce w czasie podróży do Ziemi Świętej, gdzie świętowali 40. urodziny Katarzyny. Z kolei nie tak dawno Maciej Kurzajewski obchodził 50. urodziny, które spędził u boku ukochanej w Jordanii. Teraz para udała się na wypoczynek w Alpy. Do tej pory para podróżowała sama, a tym razem Katarzynie i Maciejowi towarzyszą Helena i Adam, czyli dzieci aktorki z małżeństwa z Marcinem Hakielem.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel relacjonują swoje podróże

Cichopek i Kurzajewski słyną ze szczegółowych relacji podróży. Nie inaczej jest w czasie zimowego urlopu. Gwiazda „M jak miłość” chętnie chwali się wspólnymi kadrami i z uśmiechem na ustach pozuje u boku zarówno dzieci, jak i ukochanego. Fani kryją zachwytu, a w komentarzach pełno jest pozytywnych opinii.

Ten sam kurort wybrała Anna Mucha, czyli aktorka, z którą Cichopek gra w „M jak miłość” od samego początku. Podczas przypadkowego spotkania nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia. Serialowa Kinga udostępniła selfie z Maciejem Kurzajewskim i Anną Muchą na tle zimowego pejzażu.

Anna Mucha zwraca uwagę na dbanie o środowisko

Anna Mucha także dokładnie relacjonuje swój pobyt w górach, ale skupia się nie tylko przyjemnościach. Korzystając z okazji zwróciła też uwagę internautów na zmiany klimatu.

„Spieszcie się jechać na narty, snowboard, bo nasza planeta się gotuje. To przerażające, ale tak widoczne, choćby tu, na stoku. Moje dzieciństwo to skrzypiący śnieg pod stopami, budowanie igloo, lepienie bałwana, zabawy śnieżkami itp. Dziś śnieg jest tylko na stoku, na wyznaczonych trasach. Nie ma go nigdzie dookoła! Spieszcie się na narty, snowboard, bo zaraz to będzie bardzo, bardzo ekskluzywna impreza” – napisała celebrytka. Do wpisu dołączyła zdjęcie prosto ze stoku.

