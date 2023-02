Paris Hilton została zgwałcona i usunęła ciążę. Opowiedziała o traumatycznych wydarzeniach

Paris Hilton niedawno ujawniła, że po raz pierwszy została mamą. Na świat przyszedł jej syn Phoenix, który urodził się dzięki surogatce. Wiadomość była dużym zaskoczeniem dla fanów Paris. Celebrytka niechętnie jednak ujawnia fakty ze swojego prywatnego życia. Teraz dopiero zdecydowała się opowiedzieć o tragicznych wydarzeniach, których doświadczyła w młodości.

Paris Hilton o gwałcie i aborcji

42-letnia celebrytka udzieliła bardzo szczerego wywiadu magazynowi „Glamour”, w którym ze szczegółami opowiedziała, co ją spotkało, gdy miała zaledwie 15 lat. Przebywała wtedy w Palm Springs u swojej babci ze strony matki i czas spędzała z koleżankami w galerii handlowej. Tam poznała dużo starszych mężczyzn, którzy zaprosili je do siebie do domu. Mimo że Paris nie piła wtedy alkoholu, dosypano jej coś do napoju.

Paris doskonale pamięta to wydarzenie, mimo że została odurzona. – Pamiętam to. Mam wizje, jak leży na mnie, zasłania moje usta i szepcze mi do ucha, że to mi się tylko śni – powiedziała Paris. – byłam młodą dziewczyną, czułam, że ukradziono mi dzieciństwo – dodała.

Dziennikarka spytała też Paris o macierzyństwo. Padło pytanie, czy zdecydowała się na surogatkę ze względu na wiek. Paris zaprzeczyła i podkreśliła, że podjęłaby taką decyzję, nawet mając 20 lat. Poród ją przeraża. – Jestem po prostu tak przerażona. Nawet będąc w gabinecie lekarskim... Po prostu to wszystko, zastrzyki, kroplówki, które mi robili... – powiedziała i nawiązała do aborcji, którą przeszła gdy miała 20 lat.

„Byłam dzieckiem i nie byłam na to gotowa” – podkreśliła i nawiązała do polityki. Powiedziała, że dopiero teraz jest gotowa, by o tym mówić i robi to w szczytnym celu. „Myślę, że to ważne. Jest wokół tego tyle polityki i tak dalej, ale to ciało kobiety. Dlaczego miałoby istnieć prawo oparte na tym? To twoje ciało, twój wybór i naprawdę w to wierzę. To dla mnie zdumiewające, że tworzą prawa dotyczące tego, co robisz ze swoim zdrowiem reprodukcyjnym, ponieważ gdyby to dotyczyło facetów, wcale by tak nie było” – powiedziała.

