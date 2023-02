Aleksandra Żebrowska pokazała brzuch. Fanki zachwycają się jej figurą

Aleksandra Żebrowska jest jedną z najbardziej lubianych i cenionych celebrytek. Fanki uwielbiają jej poczucie humoru i naturalność. Aleksandra Żebrowska chętnie bowiem prezentuje swoje życie, nie ubarwiając go filtrami i pięknymi kadrami. Na jej instagramowym profilu można zobaczyć, jak wygląda jej codzienność z czwórką dzieci. Na zdjęciach nie brakuje bałaganu i chaosu. Żona aktora chętnie też pokazuje się bez makijażu, a czasem i bez ubrań, czym wywołuje niemałe zamieszanie w mediach. Tym razem zaprezentowała swój brzuch po czwartej ciąży.

Aleksandra Żebrowska pokazała brzuch

Ola Żebrowska wrzuciła na swój profil nowe zdjęcia z córeczką u boku. Żona aktora zapozowała w biustonoszu swojej marki, zachwalając jego zalety. Internauci zwrócili jednak uwagę na jej figurę. Na drugim zdjęciu widać bowiem jej brzuch, po którym trudno dopatrywać się śladów jakiejkolwiek ciąży, nie wspominając już o czwartej. Fanki zachwyciły się wyglądem Oli Żebrowskiej.

„Tej kobiecie tylko dzieci rodzić, fenomenalnie wraca pani do stanu przedciążowego”, „Pani Olu, chciałabym mieć taki brzuch”, „Czy ten płaski brzuch wydał na świat dzieci? Heloł... Jak ty to robisz?”, „Brzuch po 4 ciążach... super!” – komentują fanki.

Aleksandra i Michał Żebrowscy są rodzicami czwórki dzieci: 12-letniego Franciszka, 9-letniego Henryka, 2-letniego Feliksa i półrocznej córki. Mimo że Aleksandra Żebrowska jest tak aktywna na Instagramie, to jednak nigdy nie pokazuje twarzy swoich dzieci i chroni ich prywatność. Od lat się to nie zmienia. Chętnie za to wrzuca fotografie w stylu innych gwiazd. Widać na nich jedynie fragmenty ciał pociech – tył głowy, kawałek nogi czy ręki. W ten sposób żona aktora zaznacza stałą obecność swoich dzieci w życiu codziennym.

